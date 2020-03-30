HTC VIVELAND搶灘中東　沙烏地阿拉伯推出虛擬實境旗艦中心Xtra Life

▲HTC VIVELAND在沙烏地阿拉伯推出虛擬實境旗艦中心Xtra Life。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（30）日宣布，攜手沙烏地阿拉伯最大的消費電子零售商eXtra，合作成立的虛擬實境旗艦中心Xtra Life，今年2月正式開幕，並透過「遠端傳輸」把遊客送到遊戲之中，為沙烏地阿拉伯帶來全新型態的娛樂。

HTC VIVELAND企業解決方案副總經理李文材表示，HTC VIVELAND攜手eXtra共同建立沙烏地阿拉伯第一個虛擬實境中心Xtra Life，提供Xtra Life完整的解決方案，包括體驗內容、頭盔設備、技術服務，並且共同探索適合阿拉伯當地人民的內容，藉此啟發對虛擬實際的認識。

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▲HTC VIVELAND企業解決方案副總經理李文材。（圖／記者姚惠茹攝）

李文材指出，虛擬實境中心Xtra Life佔地1500平方公尺，規劃為4大類具完全沉浸感的遊戲類型，包括射擊、運動、賽車和冒險遊戲，透過「房間規模」追踪科技，讓使用者能在3D空間中移動，並設計為遊戲搭配餐飲的複合式場所，預估每年可吸引約36萬名遊客。

李文材分享，HTC VIVELAND從2019年就開始與中東接洽，看好當地逐漸開放的風氣，以及對於遊戲產業的需求，選定中東做為VIVELAND繼台灣、香港之後的第三個據點，並預計在今年在阿拉伯的東岸和西岸城市再增設2間虛擬實境中心，並同樣看好印度市場，預計將成為下一個據點。

eXtra執行長Mohamed Galal表示，虛擬實境代表沉浸式互動娛樂的新紀元，讓人們用全新的方式去享受前所未有甚至是無法想像的體驗，加上沙烏地阿拉伯人對遊戲的熱愛，大家都等不及Xtra Life的開幕，並期望改變當地人對現代遊戲的看法。