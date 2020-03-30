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1/2痊癒者「仍帶病毒」趴趴走！　研究曝光「排出天數」…這種人要更久

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

▲新冠病毒。（圖／路透社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，儘管現在已經有許多人痊癒出院，不過根據一項美國跟中國聯合研究中指出，輕症的確診患者在恢復後的8天之內，就算已經沒有任何症狀，但體內仍存有新冠病毒，而這樣的狀況也解釋了，為何新冠肺炎的傳播難以受到控制。

綜合外媒報導，這項研究是由中國人民解放軍總醫院，以及美國耶魯醫學大學科學家共同進行，並於《美國呼吸和重症監護醫學雜誌 (American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine)》上發表，他們評估了2020年1月28日到2月9日，於人民解放軍總醫院接受治療後，痊癒並且出院的16名新冠肺炎患者。

進行該項研究的其中一名耶魯大學印度裔科學家Lokesh Sharma，分析了從病患身體採集的檢體，並進行「咽喉拭子培養」檢測；透過這項實驗，研究人員發現有大概一半的患者，在所有症狀都消失之後，最短需要一天，最常則是要8天的時間，才能將病毒從身體內完全排出。

Lokesh Sharma表示，最重要的是，受到治療後症狀消失的患者中，大概有一半的人身上仍攜帶著具傳染性的病毒；重症患者可能會需要較多的時間，才能排出病毒。人民解放軍總醫院的研究人員謝李欣（Lixin Xie）則建議，輕症患者在治療痊癒後，仍然需要至少2周的時間在家進行隔離。

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