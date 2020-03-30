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中駐日大使透露台灣或成「WHA觀察員」...日媒：建議中方軟化迴避國際批判

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▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

世界衛生組織（WHO）30日發表聲明，內容罕見提到「台灣」，但對於台灣是否入會的問題，還是得取決於其他會員國。不過，據日媒報導，中國駐日大使孔鉉佑日前受訪時透露，台灣以「觀察員」的身分出席世界衛生大會的相關問題，已經開始討論、調整。

世界衛生組織30日聲明內容罕見提到台灣，並指出台灣的新冠肺炎感染率偏低，WHO在記取所有地區衛生當局學習到的經驗，包括台灣在內，以便在全球分享最佳做法。

不過，對於台灣入會的問題，世界衛生組織仍強調，這取決於其他會員國。對此，蔡英文30日受訪時表示，希望各國政府經過這次疫情更能理解、了解台灣的能量，能理解台灣能貢獻的地方，能真正思考讓台灣可以加入世界防疫體系，不但對台灣民眾健康可以有更好保障，對全世界來講，有台灣參與醫療體系會更好。

此外，據《日本商業新聞》（JBpress）報導稱，中國駐日本大使孔鉉佑27日應邀前往日本記者俱樂部，就中國和全球疫情防控形勢及中日關係等發表演講。事後接受訪問時，有記者問他台灣是否有可能成為世衛組織的定期觀察員？他以日語回答，有可能，目前已經朝這個方向上進行討論與調整。

台灣自2009年至2016年，一直以來都以「中華台北」（Chinese Taipei）名義、觀察員身份、部長名銜受邀參與世衛大會（WHA），但在2017年之後，世界衛生組織便沒再向台灣發函邀請以觀察員身份出席WHA。

但隨著此次新冠肺炎在武漢的爆發，國際社會質疑台灣的檢疫中是否存在空缺，報導建議中方未來在此問題上要更靈活，以迴避國際社會的批判。

 

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