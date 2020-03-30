　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／強生高級顧問「出現症狀」　自主隔離前才被拍到衝出唐寧街

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）出現新冠肺炎症狀。（圖／路透）

▲卡明斯出現新冠肺炎症狀。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

英媒最新消息指出，英國首相強生（Boris Johnson）的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）於周末出現新冠肺炎（COVID-19）症狀，目前正自主隔離。此前，就在強生確診後，卡明斯被拍到拿著背包衝出唐寧街10號。

《天空新聞台》（Sky News）報導，唐寧街10號證實，卡明斯在周末期間出現症狀後已自主隔離，這段期間，英國政府將密切注意他的狀況。新冠病毒嚴重影響英國政界高層的運作，首相強生27日宣布確診，隨後衛生部長韓考克（Matt Hancock）也中鏢，接著英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）也說他出現症狀，必須自我隔離。

強生目前在家繼續工作，他也透過推特更新自己的近況。英國王室方面，第一繼承順位的71歲查爾斯王子於25日證實確診，他症狀輕微，健康狀況良好。

ET快訊
裕隆去年慘虧244億元！將減資57.29億　彌補虧損
博恩自曝曾被強X！廣告小妹「戳破關鍵」批：自以為是
洛杉磯返台「居家檢疫男落跑」！竹縣府公布姓名：陳念琦
害遠航528人失業！董事長張綱維遭聲押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐約911單日7000通求救　救護員抉擇誰送醫或待在家

希拉蕊酸川普疫情美國第一　得16.2萬讚卻遭轟：難怪落選

1/2痊癒者「仍帶病毒」趴趴走！　研究曝光「排出天數」…這種人要更久

華盛頓州一合唱團排練後　45人確診或有症狀　2人死亡

放800隻獅子阻止民眾出門？俄外交部闢謠「要放也是放熊」

南韓夫妻染病「1歲幼女也感染」　出院10天後一家3口竟二度確診！

0死亡0住院！紐約醫公開信自述療法　3重點搭配3主流藥物

泰國增136人確診　普吉島自今起「封島」1個月

不斷更新／以色列國會顧問確診「傳納坦雅胡要隔離一周」！　最新回應出爐

撐不住了！日本醫師協會淚求政府「發布緊急狀態」...醫療系統瀕臨崩盤

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

紐約911單日7000通求救　救護員抉擇誰送醫或待在家

希拉蕊酸川普疫情美國第一　得16.2萬讚卻遭轟：難怪落選

1/2痊癒者「仍帶病毒」趴趴走！　研究曝光「排出天數」…這種人要更久

華盛頓州一合唱團排練後　45人確診或有症狀　2人死亡

放800隻獅子阻止民眾出門？俄外交部闢謠「要放也是放熊」

南韓夫妻染病「1歲幼女也感染」　出院10天後一家3口竟二度確診！

0死亡0住院！紐約醫公開信自述療法　3重點搭配3主流藥物

泰國增136人確診　普吉島自今起「封島」1個月

不斷更新／以色列國會顧問確診「傳納坦雅胡要隔離一周」！　最新回應出爐

撐不住了！日本醫師協會淚求政府「發布緊急狀態」...醫療系統瀕臨崩盤

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

國際熱門新聞

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

女子疑染新冠肺炎亡！家人抱遺體回家

南韓不封城　靠5個關鍵讓疫情降溫

WHO回應「台灣問題」：會吸取經驗

WHO聽到台灣秒斷訊　葛萊儀嗆可恥

他身上「背癌症又確診新冠肺炎」　隔離病房內悄輕生

世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒

更／傳納坦雅胡隔離一周　最新回應出爐

多年為台發聲　法友台小組主席癌逝

快訊／川普宣布：企業延至4月底開工

更／紐約方艙醫院31日營運　川普：我好想去

苦惱疫情　德財政首長陳屍鐵軌

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

川普直擊紐約醫院慘狀

更多熱門

相關新聞

英副醫療官：6個月後才可能恢復正常生活

英副醫療官：6個月後才可能恢復正常生活

英國新冠疫情延燒，至今死亡人數已達1228人。英格蘭副醫療官哈里斯（Jenny Harries）29日在每日疫情簡報會上表示，可能需要6個月，英國民眾的生活才能恢復正常，但她也補充表示，這不代表要完全封鎖6個月。

英女王貼身侍從確診　王室陷入恐慌

英女王貼身侍從確診　王室陷入恐慌

隔離在家太無聊　收容所認養率翻倍

隔離在家太無聊　收容所認養率翻倍

英醫療部門預測「死亡人數低於2萬就是萬幸」

英醫療部門預測「死亡人數低於2萬就是萬幸」

喵每天徒步1.6km　到醫院耍憨討摸

喵每天徒步1.6km　到醫院耍憨討摸

關鍵字：

英國強生

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

台大醫還原「劉真就診內幕」！

劉真羽化成仙　靈車抵達三芝龍巖真龍殿

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面