快訊／強生高級顧問「出現症狀」　自主隔離前才被拍到衝出唐寧街

▲卡明斯出現新冠肺炎症狀。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英媒最新消息指出，英國首相強生（Boris Johnson）的高級顧問卡明斯（Dominic Cummings）於周末出現新冠肺炎（COVID-19）症狀，目前正自主隔離。此前，就在強生確診後，卡明斯被拍到拿著背包衝出唐寧街10號。

《天空新聞台》（Sky News）報導，唐寧街10號證實，卡明斯在周末期間出現症狀後已自主隔離，這段期間，英國政府將密切注意他的狀況。新冠病毒嚴重影響英國政界高層的運作，首相強生27日宣布確診，隨後衛生部長韓考克（Matt Hancock）也中鏢，接著英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）也說他出現症狀，必須自我隔離。

強生目前在家繼續工作，他也透過推特更新自己的近況。英國王室方面，第一繼承順位的71歲查爾斯王子於25日證實確診，他症狀輕微，健康狀況良好。