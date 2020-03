快訊／強生高級顧問「出現症狀」　自主隔離前才被拍到衝出唐寧街

▲卡明斯出現新冠肺炎症狀。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

英媒最新消息指出,英國首相強生(Boris Johnson)的高級顧問卡明斯(Dominic Cummings)於周末出現新冠肺炎(COVID-19)症狀,目前正自主隔離。此前,就在強生確診後,卡明斯被拍到拿著背包衝出唐寧街10號。

《天空新聞台》(Sky News)報導,唐寧街10號證實,卡明斯在周末期間出現症狀後已自主隔離,這段期間,英國政府將密切注意他的狀況。新冠病毒嚴重影響英國政界高層的運作,首相強生27日宣布確診,隨後衛生部長韓考克(Matt Hancock)也中鏢,接著英格蘭首席醫療官惠提(Chris Whitty)也說他出現症狀,必須自我隔離。

強生目前在家繼續工作,他也透過推特更新自己的近況。英國王室方面,第一繼承順位的71歲查爾斯王子於25日證實確診,他症狀輕微,健康狀況良好。

