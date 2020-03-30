疫情當頭搶下轉型先機　企業家：藉數位化優化營運管理

▲數位經濟暨產業發展協會舉辦「中小企業抗疫搶先機加速數位轉型」座談，多名與會者提出企業轉型建議。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

新冠肺炎疫情使近期許多經濟活動遭受嚴重打擊，對此，數位經濟暨產業發展協會日前辦理專家座談會，席間多名企業家表示，危機便是最好的轉機，國內眾多中小企業可在這波疫情肆虐的當下，搭著數位化的浪潮，運用創新服務及數位科技來優化營運管理，並拓展市場，藉此增加消費者的接觸機會，還能強化員工職能的訓練。

對於中小企業數位轉型，與會貴賓數位經濟暨產業發展協會副理事長詹婷怡、資訊工業策進會數位轉型研究所長林玉凡、商總品牌加速中心智庫品牌長高端訓、Cloudmile創辦人暨執行長劉永信、開必拓數據執行長暨共同創辦人孫逢佑等專家一同就中小企業在數位化的浪潮下，如何面對並運用創新服務及數位科技來優化營運管理、拓展市場，增加消費者的接觸點同時也強化員工職能給予建議。

請繼續往下閱讀...

詹婷怡指出，台灣擁有良好的寬頻基礎建設，加上5G的推動以及本身的硬體實力、軟體人才，臺灣的中小企業還是有機會在這波疫情中站穩腳步的，因此企業在添購數位設備前，建議要從思維、組織文化等內部因素先著手，並釐清核心需求，不要一昧盲目跟著轉型。

至於資源有限的中小企業該如何落實「真轉型」，對此商總品牌加速中心品牌長高端訓說，中小企業在數位轉型時，最常面對的問題是「數位落差」，很多公司往往先添購硬體設備，導入4.0的硬體設備同時，IT技術卻僅有3.0，組織思維甚至可能還停留在1.0。因此，企業在轉型中最重要的，是要先將組織、思維、技術、行銷同步到位。

林玉凡表示，資策會很早就開始在建立大量的USER DATA，建議中小企業可以在疫情這個時間點上，好好建立顧客服務資料、啟動研發等布局並累積數位實力，做第一波的轉型跟訓練，才能隨時應戰。比如說KTV的業者可以開發APP，讓使用者可以在家練唱，但到KTV系統就可以自動把喜愛的歌曲匯入，不須要再一一點歌；或是開發無人Check in櫃台，以便未來再次發生危機時，有立即因應的辦法。

劉永信說，Airbnb、uber都是經濟危機下的產物，因此中小企業不要害怕嘗試，反倒應該把危機視為機會。在未來，合作的數位經濟模式只會越來越多，產業要培養打群架的概念，企業也要調整容許失敗的文化，如果只會對員工說不准失敗，那員工就不會願意去嘗試數位轉型，也就不會有新價值的創造。

孫逢佑表示，中小企業運用數位科技強化員工職能的目標首重在效率，以現在各企業正在導入的遠端視訊來說，除了可以節省交通及時間的成本之外，所有的討論及紀錄都能存放在雲端，好的商模ideal或架構都可以透過雲端記錄成公司資產，日後可以回溯應用。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下