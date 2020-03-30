陸電信業攜手向聯合國提「新網路架構」　2021將測試網路元件

▲ 華為與中國聯通及中國電信、中國工業和信息化部聯合推出一項「新IP計畫」。（示意圖／路透社）



實習記者羅明輝／綜合報導

中國工業和信息化部（MIIT）日前聯合華為、中國聯通及中國電信，向聯合國國際電信聯盟（ITU）提出一項「新IP計畫」，目標打造出一套新的核心網路技術標準，可以用來啟用全息圖（hologram）及自駕車等尖端科技。不過，這項新架構也引起西方國家的疑慮，擔心中國國營供應商可能藉此控制民眾上網，進一步掌控全局。

根據《金融時報》報導，華為發言人透露，目前支撐全球網路的網路基礎設施TCP / IP既不穩定也嚴重不足，當2030年數位時代到來時，面對自駕車、物聯網（IoT）、全息遠距即時傳輸等尖端科技的需求，恐怕無法應付。

華為指出，他們之所以開發新IP，純粹是為了因應不斷變化的數位時代技術需求，並沒有在內部設計安裝監管系統。多虧數個國家及企業的幫助，「新IP計畫」的這項新網路架構的部分技術已經建置完成，接下來準備在2021年初件進行網路元件的測試。

「新IP的研究和創新，是開放給全球科學家、工程師來參與及貢獻心力的。」華為對ITU喊話，應該把眼界放遠，承擔由上而下的未來網路設計責任，他們也正率領一個ITU團隊，專注在未來網路技術的研發上。

儘管華為強調「新IP」內部並未安裝監管，但消息一出，仍引起英國、瑞典、美國等西方國家的質疑。這些國家擔憂，這項系統的出現，恐怕會分裂全球網路，同時讓中國「國營網路供應商」能進一步掌控這整個支撐網路的架構。