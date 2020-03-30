全家只有1人褐眼！好奇買「DNA測試盒」比對　結果一出…他哭著打電話

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名網友先前在網路上發文表示，他父母的眼睛都是藍色的，全家只有他是棕色瞳孔，這讓他感到很疑惑跟在意，在一次機會下，他買了「基因測試禮盒」給爸爸跟自己使用，但得出的結果卻是「沒有任何關係」；這樣的情況讓他感到十分混亂，只好上網尋找解答，現在的他到底該怎麼做才是最好的。

根據《鏡報》報導，該名網友在網站imgur上發了一篇名為「我破壞了我的家庭」的文章，內容中他提到，他一直以來都很好奇自己的祖先長甚麼樣，因為爸爸媽媽的眼睛都是美麗的藍色，但家裡卻只有他是深棕色的瞳孔，從高中生物學讓他得知，這樣的基因存在不是不可能，只是很難見到。

網友表示，媽媽有英國跟愛爾蘭血統，而爸爸則是擁有德國血統；但祖父母都在先前就過世，所以他從沒見過這些人，也沒也機會詢問這些人的過去；而他的媽媽也在他17歲時，被診斷出患有早發行阿茲海默症，並於2017年時病發身亡，導致他失去了另一個線索。

但網友心中一直對自己出身抱持著懷疑，所以他做了一個大膽的決定，那就是買了2組「基因測試禮盒」，讓爸爸跟自己一同進行檢測；兩人在一周前進行了測試，並且在網路上註冊了測試序號，但沒想到在最終基因比較的時候，網友得到了「您的基因關係：我們並沒有檢測到這兩組DNA有共同之處。這意味著兩人之間最少有4代中沒有共同的祖先」的回答。

這樣的結果深深的打擊了網友，因為他曾經聽父母說過，自己是在兩人結婚過後17年才被生下的，在他眼中，已經結婚40年的爸媽婚姻十分美滿，兩人更是鮮少吵架，是一對很美好的夫妻；在無可奈何之下，他還是哭著打電話跟爸爸說了兩人基因比對不符合的事情，儘管爸爸不相信跟堅持不會有這樣的事情發生，但一直到現在，網友到了夜晚仍因為這個問題無法入睡。

網友說，他摯愛著這個一生被他稱為父親的男人，而且這人比甚麼都重要，他愛著媽媽也愛著爸爸，但他還是想知道「自己到底來自哪裡？」。對於這樣的疑問，許多網友表示「就算這樣，這人仍然是你的爸爸」、「要是我，就會選擇去醫院，由遺傳學家再做一次測試，畢竟測試盒可能有問題」、「生物學上的爸爸跟真的爸爸，你會選哪個？」、「我絕對會選擇那個現在在我生命裡的人！他是那個陪伴著你，並且存在你30年人生中的人。」