因在家工作商用筆電需求爆發　仁寶上半年「先蹲後跳」

▲仁寶總經理翁宗斌。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

仁寶總經理翁宗斌今（30）日表示，受大陸疫情及中國大陸延後開工影響，第一季季減幅度最多達三成；如今三月中旬復工已達100%，受惠遠距工作和線上教學等筆電需求，第二季會有很大幅度成長，上半年「先蹲後跳」，如果疫情能在年中穩定，仁寶會逐季成長。

翁宗斌表示，疫情雖帶給第一季衝擊，預估第一季會有2-3成的季減幅度，但也因此帶來遠距工作（work from home）、線上教學和宅經濟需求，受惠商用筆電和教育電腦需求持續增加，上半年有機會與去年持平；如果疫情在六月穩定，需求維持去年水準的話，今年PC（筆電）產品可望與去年持平，維持全年4390萬台上下的出貨量。

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翁宗斌表示，第二季需求滿強勁，有90%的需求都是因遠距辦公所需要的商用筆電和線上教育市場，就連他兒子在外商工作的兒子也頭一次在家工作，工作表現不因此受影響。

在筆電庫存部分，翁宗斌表示，普遍在過年庫存水準就已在低檔，雖然二月受延後開工影響，出貨量不大，但因三月份在家工作帶動商用筆電拉貨，目前聽到品牌客戶已經沒什麼庫存；通路商需求也增加中。

仁寶近年持續分散產品布局，致力非筆電產品的營收占筆。翁宗斌表示，在第一季延後復工下，消費性的產品受疫情影響較大。然而整體來看，非筆電上半年仍會較去年同期成長，智慧裝置全年仍成長，其中伺服器就有雙位數的年成長，今年將延續締造雙位數成長佳績；車用電子今年也將有雙位數成長。

對於今年資本支出，翁宗斌預估，約在70億元，較去年50億元大幅增加四成，將用在海外擴廠、5G新產品（IoT）投資和維持生產力等。海外擴廠則沒有受影響，翁宗斌表示，去年中美貿易干擾加上今年疫情影響，企業更覺得需要分擔風險，大陸以外的海外布局按原定計畫進行中。