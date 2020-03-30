　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

因在家工作商用筆電需求爆發　仁寶上半年「先蹲後跳」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼仁寶總經理翁宗斌（圖／記者周康玉攝）

▲仁寶總經理翁宗斌。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

仁寶總經理翁宗斌今（30）日表示，受大陸疫情及中國大陸延後開工影響，第一季季減幅度最多達三成；如今三月中旬復工已達100%，受惠遠距工作和線上教學等筆電需求，第二季會有很大幅度成長，上半年「先蹲後跳」，如果疫情能在年中穩定，仁寶會逐季成長。

翁宗斌表示，疫情雖帶給第一季衝擊，預估第一季會有2-3成的季減幅度，但也因此帶來遠距工作（work from home）、線上教學和宅經濟需求，受惠商用筆電和教育電腦需求持續增加，上半年有機會與去年持平；如果疫情在六月穩定，需求維持去年水準的話，今年PC（筆電）產品可望與去年持平，維持全年4390萬台上下的出貨量。

請繼續往下閱讀...

翁宗斌表示，第二季需求滿強勁，有90%的需求都是因遠距辦公所需要的商用筆電和線上教育市場，就連他兒子在外商工作的兒子也頭一次在家工作，工作表現不因此受影響。

在筆電庫存部分，翁宗斌表示，普遍在過年庫存水準就已在低檔，雖然二月受延後開工影響，出貨量不大，但因三月份在家工作帶動商用筆電拉貨，目前聽到品牌客戶已經沒什麼庫存；通路商需求也增加中。

仁寶近年持續分散產品布局，致力非筆電產品的營收占筆。翁宗斌表示，在第一季延後復工下，消費性的產品受疫情影響較大。然而整體來看，非筆電上半年仍會較去年同期成長，智慧裝置全年仍成長，其中伺服器就有雙位數的年成長，今年將延續締造雙位數成長佳績；車用電子今年也將有雙位數成長。

對於今年資本支出，翁宗斌預估，約在70億元，較去年50億元大幅增加四成，將用在海外擴廠、5G新產品（IoT）投資和維持生產力等。海外擴廠則沒有受影響，翁宗斌表示，去年中美貿易干擾加上今年疫情影響，企業更覺得需要分擔風險，大陸以外的海外布局按原定計畫進行中。

ET快訊
一晚爆3死！全台新冠肺炎累計5死　最年輕是「40多歲奧捷團領
「不封城，一個月就讓疫情降溫！」　南韓靠這5個致勝關鍵
郝柏村中風多重器官衰竭辭世　郝龍斌回應了
郝柏村病逝／著重養生每天游泳　今中風造成器官衰竭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金融股王上海商銀通過　現金股利2.05元　現金殖利率達5.18%

鴻海連6年賺逾8元　去年EPS 8.32元

上網買口罩免抽籤　經濟部PO文提醒：繳費期限只到今晚八點

新台幣收盤貶值1.4分　收30.25元兌1美元

謝金河：紓困觀光業除了救急發薪水　還要救基本面　

康那香加緊增產口罩　搬出塵封5年機台

因在家工作商用筆電需求爆發　仁寶上半年「先蹲後跳」

台指期開低走高小跌3點　分析師：三大利空因素、壓回機率大

「只要你敢，公司更敢等你兩年！」國泰金控與TFT合作推出跨界人才培育計畫

快訊！世貿三館地上權開標　由南山人壽得標

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

蕭敬騰《你啊你啊》整首版來了！　「搖滾唱法」表情超不顧一切XD

醫療體系崩潰「只剩滿地棺材堆放」　義大利一夜死969人…懶人包一次看

劉真靈堂開放最後一天　辛龍不到十點現身陪愛妻

八德酒駕拒檢撞警男輪胎遭開5槍　後座女中3槍亡警列過失致死被告

張菲憶劉真跳舞「特別不一樣」　擔心辛龍：很怕他走不出來

金融股王上海商銀通過　現金股利2.05元　現金殖利率達5.18%

鴻海連6年賺逾8元　去年EPS 8.32元

上網買口罩免抽籤　經濟部PO文提醒：繳費期限只到今晚八點

新台幣收盤貶值1.4分　收30.25元兌1美元

謝金河：紓困觀光業除了救急發薪水　還要救基本面　

康那香加緊增產口罩　搬出塵封5年機台

因在家工作商用筆電需求爆發　仁寶上半年「先蹲後跳」

台指期開低走高小跌3點　分析師：三大利空因素、壓回機率大

「只要你敢，公司更敢等你兩年！」國泰金控與TFT合作推出跨界人才培育計畫

快訊！世貿三館地上權開標　由南山人壽得標

嚴德發剛視察完部隊　一下飛機直奔三總慰問郝柏村家屬

鐵路地下化建功！建商湧入舊左營推案　房價2年拚上2字頭

第二架「類包機」再爆一陸配證件過期　恐留8歲女兒獨自搭機

N號房1.5萬會員暱稱查到了！　議員推修法「進聊天室即犯罪」最高判無期

名牌童裝快閃店變闇黑遊樂園　黑色旋轉木馬超好拍

家人因應疫情擠在家防疫　虎斑貓爆氣吶喊：你們打擾到我了！

志村健想婚　送千萬豪宅狂追「E球主播」！女方去年認愛放浪兄弟

郝柏村病逝三總 郝龍斌哭紅雙眼哽咽：他是我心目中的英雄

湖南火車脫軌翻覆1死127傷　連日大雨列車撞上坍方邊坡

壽險業口袋深！近3年斥資625億　包辦北市精華地上權案

財經熱門新聞

免費預購口罩有2訣竅　22元銀行埋單

高通創新競賽收件日延至4月14日

口罩實名制新制看過來！下周四起成人口罩「14天可買9片」

小心吃虧！剪卡前先確認三件事

額溫槍、體溫計出口四月起解禁！經濟部：優先供應國內需求

台股早盤下跌逾200點！道瓊重挫逾4%　指數失守9500點關卡

一銀徵MA 50人　年薪最高達250萬

康那香加緊增產口罩　搬出塵封5年機台

台股散戶比重高　國安基金發揮安定作用

台股再度重挫　國安基金Stand by

央行融通方案推行幕後曝光！　總裁楊金龍：親自打電話、寫信拜託公民營銀行董事長幫忙

台股落底價！房市329檔期泡湯？

病毒嚇趴國際油價跌破20美元大關　逼近17年來低點

疫情衝擊信心　顧立雄這樣看台股

更多熱門

相關新聞

仁寶去年每股賺1.6元　擬配息1.2元

仁寶去年每股賺1.6元　擬配息1.2元

仁寶（2324）今（30）日公布去（2019）年業績，全年每股賺1.6元，低於去年的2.05元；並通過分配盈餘案，每股配發現金股利1.2元，相當於75%配發率，以今日股價17.3元計算，殖利率達6.9%。

iPhone 12進度延後　和碩：目前產能滿載

iPhone 12進度延後　和碩：目前產能滿載

和碩去年每股賺7.3元年增逾七成

和碩去年每股賺7.3元年增逾七成

前2月外貿降　陸官方稱已恢復

前2月外貿降　陸官方稱已恢復

惠普強攻電競市場！　聯手新銳導演張欽及金曲新人王ØZI拍廣告

惠普強攻電競市場！　聯手新銳導演張欽及金曲新人王ØZI拍廣告

關鍵字：

仁寶中美貿易筆電組裝代工廠

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

劉真火化辛龍沒到！背後故事很洋蔥

快訊／70歲志村健確診7天病逝

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

劉真今早二殯羽化成仙！

口罩3.0「免預購」　超商插卡就能買

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

獨／蒙面悍匪「M16突擊掃射」轟板信！劫80萬塞綠布袋

辰亦儒抱怨曾之喬「為何不以我為優先」

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

出現第3死！「奧捷團領隊」確診11天不治...指揮中心曝實情

台大醫還原「劉真就診內幕」！

快訊／郝柏村14：47分三總逝世　享嵩壽101歲

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

更多

最夯影音

更多
周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆

周深「1人分飾多角」飆繞口神曲　一開口男唱女聲...全場驚呆
藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

藍心湄「粉色服裝看劉真」藏洋蔥　 哽咽：大家都沒有覺得她離開

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

阿信「跪著看」品冠直播點歌《我以為》　唱《我不願讓你一個人》反問「還可以嗎？」

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

Lulu坐輪椅致意「安慰辛龍爸爸」　阿Ken心疼：我會多陪陪他

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

劉真開刀後一天...周思潔傳訊「闔府平安」　曝辛龍貼心回覆「後來才知道 出事了」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面