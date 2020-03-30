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台指期開低走高小跌3點　分析師：三大利空因素、壓回機率大

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▲▼台指期3月30日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期3月30日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（30）日開盤大跌203點，來到9376點，早盤一路下挫來到今日低點9266點，跌313點，隨後跌勢收斂緩步上揚，但上方壓力仍重無法翻紅，終場以9576點作收，小跌3點，與現貨相較，逆價差53.43點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，上周反彈靠近萬點，確實上方壓力變大，未來拉回整理或向下修正機會偏大。

廖恩平表示，先前反彈接近萬點附近，上方壓力變大，但其實上周的反彈若以現貨來說也超過一千點，因此靠近月線反壓及萬點關卡，出現拉回的盤勢算是合乎預期，其實美股也可以看到相同情況，上周五靠近月線反壓時就被下壓，這也意味著上方壓力逐漸變大。

請繼續往下閱讀...

廖恩平說，若是從台股來看，周四開始進入清明連假，因此在最近行情刷洗這麼大的情況之下，不管是自然人還是法人都會在連假前降低持有部位，所以在現貨這端的話，若是因國際利多因素影響順勢開高的話，都還是有可能會被賣壓壓回。

因此廖恩平也整理出三大因素，首先為萬點整數關卡的心理壓力，接著是月線向下的趨勢明顯，最後就是現在的行情如此不穩，會想接多單的應該會比過去更少，反而會出現因波動太大，投資人紛紛在連假前減持，綜觀以上三大利空因素，未來的盤勢要不是盤整，就會向下修正的機會偏大。

若是往下的話，廖恩平也提醒投資人可先就3月25日的多方缺口做第一道防線，再來第二道防線就是十年線，若是有守住就看是否能配合利多消息或政府的經濟措施來做拉抬。

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