阿根廷隔離延長至4/12　首都盜竊案大減9成

▲阿根廷總統（Alberto Fernandez） 。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

阿根廷總統阿爾貝托.費爾南德斯（Alberto Fernandez）於29日宣布，將把全國的自主隔離期限延長至4月12日零時為止，以緩解新冠肺炎疫情的傳播。受到強制隔離措施之後的首都布宜諾斯艾利斯，盜竊案因此大減了9成。

阿根廷街道因隔離措施幾乎被清空，使得主要的穀物產業面臨著一些困難，費爾南德斯表示，現在它將一直到復活節聖週聖週（Semana Santa）結束，意味著將在4月12日結束。

他透過電視轉播說，「將隔離期延長到復活節結束，我們的目標是實現什麼？要控制病毒的傳播，同時也沒有忽視經濟，不僅在需要幫助的最貧窮的部門提供資金擔保，而且還為中小型企業提供幫助。」

▲首都布宜諾斯艾利斯街道冷冷清清。（Buenos Aires）。（圖／路透）

費爾南德斯補充，自3月20日以來強制隔離的初步結果看起來不錯，阿根廷目前已確診820例病例，其中有20例死亡案例，但近幾天病例數有呈增長的趨勢。

在提到政府在疫情發展過程中所採取的一系列措施後，費爾南德斯表示，「我們將為我們想要的是人和阿根廷做些事情，我邀請您一起努力，因為阿根廷是我們共同的家園，必須非常小心，這條道路正在開始，前進的道路很多，不能保證會有任何結果，如果我們遵守某些規定，那麼痛苦就會減輕。」

受到強制隔離措施之後的首都布宜諾斯艾利斯，盜竊案因此大減了9成。