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紐約男學義大利「陽台探頭高歌」　路人吐槽：閉嘴！

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實習記者陳妙津／綜合報導

全美新冠肺炎確診數攀升，以紐約州疫情尤為嚴峻，許多民眾聽從政府指示，盡量避免非必要外出，不過也有人耐不住性子，在陽台上模仿義大利民眾放聲高歌，卻收到其他民眾怒喊「閉嘴」的警告。整段過程也被拍下PO網上傳，讓許多網友會心一笑。

▲▼時尚記者里維拉因為被隔離在家太無聊，異想天開在陽台上高歌。（圖／翻攝自推特／@revoltchild）

▲時尚記者里維拉因為被隔離在家太無聊，異想天開在陽台上高歌。（圖／翻攝自推特／@revoltchild）

網友柔伊·斯塔基（Zoe Stuckless）日前上傳一段影片，附文寫道「紐約市如何處理陽台高歌」。只見影片中，一名男子坐在窗台高歌，片刻後被另名男子直斥「閉嘴」，不過唱歌仍男絲毫不受影響地繼續開心大唱，惹得拍攝影片得女子忍不住噗哧而笑。

時尚記者里維拉（Leo Rivera）和《每日郵報》表明，自己就是影片中唱歌的人，因為已經居家隔離了18天，窮極無聊下決定對外大唱，結果卻收到大罵，不過他對此完全不生氣，反而笑翻了，「完全展現了紐約人的直率，這是我最喜歡他們的一點之一，不過這不會阻止我繼續唱歌。」里維拉表示，自己所唱的曲目為Andrea Bocelli為西班牙歌曲「Vivo Por Ella」。

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