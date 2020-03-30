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疫情衝擊金融三業獲利　顧立雄：今年難像去年這麼高

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▲▼顧立雄接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者黃國霖攝）

記者紀佳妘／台北報導

金融三業2019年整體稅前盈餘6,341億元，創下歷史新高，不過今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各界關注金融業今年表現，金管會主委顧立雄今（30）日表示，目前看起來「今年不可能像去年這麼高」。

立委費鴻泰在質詢時表示，金融業現況，從1至3月發展與去年相比，是呈現萎縮還是正向發展？

請繼續往下閱讀...

金管會主委顧立雄指出，去年金融三業（銀行、證券、保險）稅前盈餘皆創歷史新高，目前看起來「今年不可能像去年這麼高」。至於今年獲利會減少多少，他則說，沒辦法說得準，確切數據仍無法明確評估。

顧立雄會後補充，降息對銀行業利息收入有很大影響，特別是公股行庫配合政策，像是存款降息1碼，房貸部分則降2碼，銀行利差當然會減少，投資收入也不會太好，手續費收入則不一定會，因為信用卡部分不一定會少，但預期利差和投資將會受到衝擊，尤其美國聯準會降息6碼，因此美元貸款也會有所影響。

另在保險業方面，顧立雄指出，保險業向來鼓勵保費收入要有所控制，目前利變保單又受到壽險業投資因素影響，可能出現利差損的情況，加上投資端獲利看起來也不是說太好，國際板又有一波贖回潮，推估保險業獲利也不會太好。

證券方面，顧立雄說，經紀收入因日均量每天都增加，即使是逐筆交易上路後，每天集中市場的日均量約有1,500億元，至少今年1至3月日均量皆比去年同期來得高，因此經紀業務獲利不減反增，但自營部位則會減少；整體來看，去年金融三業各創歷史新高，今年看起來很難。

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