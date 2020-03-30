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台泥DAKA成戶外教室　體現工廠與社區生活融合一體

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▲▼ 台泥DAKA。（圖／台泥提供）

▲ 花蓮和平國小師生至台泥DAKA園區進行生態綠能導覽。（圖／台泥提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

台泥表示，將花蓮和平廠打造成全台灣第一個開放工廠「台泥DAKA-開放生態循環工廠」，自今年1月9日開放第一階段場域後，園區各項生態導覽與水泥手作幾乎場場客滿，為地方村民打造的DAKA市集也受到許多旅人青睞，台泥DAKA在蘇花改通車後，成為花蓮前五大受歡迎景點。台泥表示，希望透過這樣的循環經濟園區對外展現，不僅促進工業與社會的對話，也能對周邊社區聚落產生正向的力量與幫助。

台泥指出，DAKA開幕至今三個月，每個月包括園區內的統一超商蓮和門市、星巴克和平門市，都提撥固定的比例注入當地和平國小教育基金；DAKA市集向攤舖收取的使用費，以及各項旅客支付的導覽參訪費用，亦全數投入此項教育基金，台泥在DAKA完全不營利。

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▲▼ 台泥DAKA。（圖／台泥提供）

▲ 台泥DAKA相關費用投入和平國小教育基金 , 台泥和平廠廠長魏家珮（右）代表捐贈。（圖／台泥提供）

台泥和平廠廠長魏家珮26日代表台泥捐贈款項，和平國小艾石生校長代表接受並表示，「有台泥這樣在地企業的公益挹注，和平國小真的很幸福！我們預計將台泥DAKA的教育基金，先期運用在為附幼和小學部學生，每天增加一瓶鮮奶以補充偏鄉孩子缺乏的鈣質」。和平國小小朋友也因為DAKA教育基金的投入，可望首次舉辦跨出花蓮秀林鄉以外其他地區的校外教學，增廣見聞與視野；校方也將運用這筆每月持續投入的教育基金，增聘外地的專業教師，為有天賦的偏鄉孩子加強技藝專長的潛力開發與學習。

▲▼ 台泥DAKA。（圖／台泥提供）

▲ 台泥和平廠主任馬楷崴為學生講解當地原生植物及復育過程 。（圖／台泥提供）

台泥指出，台泥DAKA成立的初衷，是展現工廠不只是一個生產的地方，也應該與社區合作，成為聚落生活的一部分。和平國小校長艾石生3月26日特別帶領六年級畢業班學生及老師到台泥進行「知識小旅行」，15位學生中，過半以上的親友工作都與水泥產業有關，一些學生的親人還是DAKA市集裡面的攤鋪創業者；除了體驗水泥盆器手作，也登上和平礦山俯瞰家鄉風景，進一步了解水泥廠､電廠與工業生態港三合一的循環經濟模式，並到DAKA園區學習太陽能發電的知識、認識百鳳園中傳遞的植物保種議題。

▲▼ 台泥DAKA。（圖／台泥提供）

▲花蓮和平國小同學體驗水泥手作盆器及多肉植物栽種。（圖／台泥提供）

和平國小到台泥DAKA的半日知識、生態、人文及實作小旅行，讓部落教育和產業資源結合，和平國小與台泥都樂見這樣的學習模式，未來將發展成為和平國小重要的在地課程。魏家珮指出，「園區的誕生，讓當地孩子有更多機會認識家中長輩親人的工作內涵、家鄉的產業歷史和循環經濟，未來隨著台泥DAKA各階段建設推進與陸續開放，將有更多把教室延伸到工廠的機會，落實最好的戶外知識體驗，就在自己的部落裡。」

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