額溫槍、體溫計出口四月起解禁！經濟部：優先供應國內需求

▲經濟部表示，國內產製的「紅外線額溫槍」禁止出口至三月底，因產能提升出口禁令將不再延長實施。（圖／記者李毓康攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，額溫槍的需求也跟著增加，經濟部本月初發佈國內「紅外線額溫槍」至三月底禁止出口令，因廠商產能增加，將自四月起開放解禁，並承諾優先供應國內防疫需求。

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，越來越多的機關、場所需要購置額溫槍，經濟部於本月4日宣佈國內「紅外線額溫槍」短暫禁止出口，管制期間自即日起至三月底為止，以優先滿足國內防疫需求。

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官員指出，為因應防疫需求，國內紅外線額溫槍廠商加速趕工，產能從原來的三至四千支，預估至四月可望一舉提升至萬支以上，經濟部旋即與國內業者討論後取得共識，將自四月起取消出口禁令。

經濟部表示，出口管制主要是希望讓「紅外線額溫槍」能夠優先給國內使用，經與國內業者取得共識，紅外線額溫槍產能四月起可望一舉突破一萬支，而且產能最高的業者也承諾會優先供應國內需求，方便民眾寄給在國外的親友防疫。

依據「紅外線額溫槍禁止出口」措施，管制的體溫計範圍，包括紅外線非接觸式額溫槍，接觸式額溫槍，耳溫槍，電子體溫計以及紅外線測體溫熱像儀等，但不包含水銀體溫計。