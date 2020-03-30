美批准川普力薦的治新冠「神藥」　專家：缺乏科學證據

▲羥氯喹被川普點名是可以治療療新冠肺炎的「神藥」。(圖／達志影像／美聯社)。

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN) 周日(29日)報導，美國「食品暨藥物管理局」(FDA)當天緊急批准醫院使用抗瘧疾藥物氯喹和羥氯喹治療新冠肺炎。之前美國總統川普曾表示這兩種藥物可以「改變局勢」。但多名醫療專家表示，上述兩者的療效缺乏科學證據。

川普曾在公開場合多次推薦使用抗瘧疾藥物治療新冠肺炎。不 過據美國媒體之前報導，由於川普的推荐，已導致這類藥被濫用。亞利桑那州一對年逾六旬的夫婦本月19日在聽到川普的相關發言後，嘗試喝下跟抗瘧疾藥物含相同成分的魚缸清潔劑，結果釀成1死1命危的悲劇。

而川普如今仍大肆宣揚抗瘧疾藥的療效。他在21日的白宮疫情簡報會上，還公開跟美國「國家過敏及傳染病研究所」所長佛齊爭論它們是否對新冠肺炎有療效。佛齊直截了當的表示：如果沒有對照組的臨床試驗，就不能肯定它們有療效。川普則表示：「也許有，也許沒有，但我們應該試試。」

FDA在周日批准使用這兩種藥物後，美國衛生部在聲明中表示：「傳聞報告顯示這些藥物可能對治療新冠肺炎病人有效。」 但該部門也表示「這些藥物的安全性研究只針對FDA批准的適應症，不是新冠肺炎。」

FDA則表示它們雖然存在副作用，但對於新冠肺炎的療效高於風險，建議醫療機構進行嘗試，不過要求接受治療的患者體重都應超過50公斤。

另據美國政治新聞網站POLITICO報導，FDA是在美國政府的推動下批准使用這兩種藥物的，而多名醫藥專家對其療效仍然存疑，表示沒有證據表明它們對於新冠肺炎確實有效，而且過度依賴抗瘧疾藥會導致患者無法及時接受正常治療。