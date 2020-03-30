N號房1.5萬會員暱稱查到了！　議員推修法「進聊天室即犯罪」最高判無期

▲ 南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓N號房性剝削案震驚國際，隨著其中一名主嫌趙主彬（조주빈）落網，警方正循線追查他的同夥，也已經取得他經營的聊天室「博士房」1.5萬個會員暱稱。為杜絕這類事件，共同民主黨議員朴光溫（박광온）正推動修法，未來就算只是加入數位性犯罪聊天室也可能被定罪。

首爾地方警察廳相關人士說明，已經取得2019年9月至今曾加入博士房相關聊天室的1.5萬個會員暱稱，包含付費會員及免費會員。由於趙主彬會不定時刪除聊天室並重新開設，透過截圖等方法取得這份清單，但考慮到可能有會員一人使用多個帳號，目前還無法斷言確切會員人數。

警方扣押嫌犯的手機、USB及筆電等20多項證物，9支手機中有7支已經完成分析調查，但其中1支最新款手機至今無法解鎖。趙主彬承認所有犯行，唯獨不願透露這支手機的密碼。這支手機當初被藏在趙主彬家中沙發內，由他本人所使用，預料其中應有重要情報。

此前落網的趙主彬同夥共13人，僅4人被收押後移送。警方說明，部分嫌疑人當時將責任推到趙主彬身上，才未聲請羈押，但在趙主彬落網後經過多次調查，預計本周內聲請羈押所有嫌犯。13人的年齡大多介於24至25歲，甚至包含未成年者。另一方面，針對高度涉入散播影片等性剝削犯罪行為的博士房部份付費會員，警方也預計立案後強制搜查。

針對N號房事件，議員朴光溫29日向國會提交《情報通信網法》修正案，希望將「組成或加入以威脅他人並產出、散播違法影片為目的組織」之行為定義為數位性犯罪團體組織罪，以求處罰加入類似聊天室的付費會員。

朴光溫同時提出《性暴力處罰法》修正案，將這類嫌犯刑期上限提升至無期徒刑，也希望能將單純持有或觀看影片者以性犯罪罪名定罪，判處3年以下徒刑或3000萬韓元罰金，而非僅懲罰生成、散播或販賣影片者。

朴光溫指出，憲法及刑法規定禁止溯及既往，但在極少數案例中，憲法法院會為有關公眾利益之重大事由裁定可溯及既往，由於N號房事件引起大眾關注，修正案通過後也有機會討論溯及既往的可能性。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。