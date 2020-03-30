最有錢／台股落底價大公開！房市329檔期全泡湯？

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股市落底還在遙遙無期，股市不行，那房市行不行?買房是避險萬靈丹？加上降息，買屋族是不是該危機入市撿便宜？房產329大檔期被新冠肺炎攪局全泡湯？3月30日的《雲端最有錢》邀請到獅公分析師李永年、財經專家黃世聰、房產専家葉國華，給觀眾最實際的投資策略，不論股市房市，趁這波危機入市是接刀子還是趁機撿便宜？

全球股市全都亂了套，巴菲特89年少見的熔斷，這個月不斷出現。今天漲明天跌，看得投資人心慌慌，到底是要落底了嗎？落底前會有哪些反轉訊號？現在公司正在除權息，存股族到底該不該留？還是該趁機汰弱留強？考驗投資人智慧。而隨著新冠肺炎疫情持續增溫，也恐將引爆全球失業潮！美國新冠肺炎（COVID-19）確診病例數上週26日激增1萬3788例，累計確診8萬2135例，正式超越中國的8萬1285例，成為全球確診人數最多的國家。

美國上周近330萬人申請失業救濟，經濟前景令人擔憂。而台灣在國安基金強力護盤下，股市似乎稍稍止血，但是一般零售、航空、旅遊和觀光業等產業卻看不到光，失業人數攀升。面對可能遭遇到的減薪、無薪假、失業的種種危機，投資人手中的資產該如何重新配置因應眼前的難關？房市是另一個逃命護身符嗎？更多精采內容請鎖定3月30日的《雲端最有錢》！