瑞典政府靠全民自律「佛系防疫」　學校、餐館照營運

▲ 不受疫情影響，許多瑞典人坐在露天餐廳用餐。（圖／路透）

實習記者羅明輝／綜合報導

為阻止新冠肺炎疫情持續惡化，挪威和丹麥等國陸續關閉邊境，禁止旅館、餐廳和滑雪場營運，並要求所有學生都待在家中。不過同樣身為北歐國家的瑞典，即使國內確診人數在30日已突破3700例、110人死亡，卻仍保持「佛系防疫」，除了商店、酒吧和餐館持續開放營業，全國小學及幼兒園正常上課，就連街道上、公園內，隨處都還是能見到人們成群結隊在聊天、嬉戲。

根據《紐約時報》報導，即使歐洲確診病例持續飆升，瑞典政府並未遵循其他國家，採取「封城」、「禁止外出」」的防疫政策，而是照常開放酒吧、餐館這些容易發生群聚感染的場所。當地民眾所拍攝的照片可以看到，露天咖啡館及餐廳內仍坐滿了人，人們彼此之間距離不遠，在沒有配戴口罩等任何防疫用品的情況下照常用餐、聊天。

對比丹麥和挪威早在上周就關閉中小學和幼兒園，要求學生必須待在家中，同時餐館、體育館、滑雪場等非必要場所都已暫時關閉，丹麥甚至禁止超過10人集會；瑞典政府目前僅在24日宣布，禁止開放餐廳吧檯區，所有用餐客人須坐在一般桌位區，接受桌邊服務，並在29日開始，才正式禁止50人以上集會。





▲ 瑞典規定酒吧、餐廳吧檯區禁止坐人。（圖／路透）

瑞典政府柔性呼籲民眾，平時儘量待在家中，尤其是生病或是70歲以上的老人，多洗手、保持社交距離，在搭乘大眾交通工具前，需思考自己有沒有必要一定搭乘，以避免潛在風險。

瑞典國家流行病學專家特涅爾（Anders Tegnell）說明，「瑞典的防疫策略與其他國家有所不同，目標是將傳播速度降低，降低到至我們醫療系統能夠應對的程度，我想這個疾病不會消失，隨時可能捲土重來，因此必須仰賴民眾本身的自制力與責任感，還有對政府高度的信任程度。我們整個防疫體系，幾乎98%都是基於民眾的自願行動。」

▲ 瑞典公園、街道隨處可見成群民眾出遊、聊天。（圖／路透）

民眾對於瑞典一系列的佛系作法，看法相當兩極，退休教師蘇珊娜（Susanna Moberg）認為，自己信任政府，不擔心瑞典疫情會像義大利那樣嚴重，「多虧政府，我們家附近的餐廳都還有營業，我計畫周末去用餐，畢竟我們是不可能一整個禮拜都待在家裡的。」 旅館老闆娘伊莉莎白（Elisabeth Hatlem）則提到，「我當然很感謝政府讓我們繼續經營，但是我們實在不想再疫情大爆發時，把孩子們送去上學…我擔心瑞典的情況會有一天控制不住。」

目前有超過2000名瑞典著名研究人員和大學教授向政府發出公開信，呼籲瑞典政府採取更嚴格防疫措施。卡羅林學院教授坎普（Olle Kampe）就說到，「我認為他們是想讓病毒就這樣傳播，來取得免疫力，但諷刺的是，這樣做將會付出成千上百條生命作為代價。」