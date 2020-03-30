美元走貶影響外匯存底　央行總裁楊金龍：比例隨時調整、不會壓在同一貨幣

▲ 中央銀行總裁楊金龍。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍今（30）日赴立法院針對新冠肺炎疫情對金融市場影響及採取政策進行專案報告，立委會中針對美元近期走貶、央行是否調整外匯存底美元部位，楊金龍表示，央行外匯存底比例隨時調整，至於是否增持其他貨幣，則要考量包含幣值、利率等因素。

美元指數近期走貶，立委詢問是否影響外匯存底，楊金龍表示，雖然最近美元兌其他貨幣匯率下降，但以今年整體來看，美元兌其他貨幣還是強勢的；他並解釋，匯率都是相對性、有升有降，雖然現在美元處於貶勢，但跟最高點、歷年其他時候相比，都還是強的，「匯率有升有貶，很難去預測它」。

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楊金龍強調，外匯存底比例隨時調整，目前美元資產占比約80%左右，歐元在5%左右，且央行外匯存底多元化，不可能壓在某一貨幣上面。

另外立委詢問，央行外匯存底是否考慮加上其他貨幣，在美元、歐元、日幣之後，還有哪些貨幣趨強，楊金龍表示，現在美元還是強勢，外匯存底部位也隨時在檢討，並指出，以前市場都寄望人民幣在中國大陸經濟國際化之後會走強，但最近人民幣還是處於貶勢。

對於立委詢問央行外匯存底是否考慮增持人民幣，楊金龍指出，央行都會隨時關注檢討，至於是否納入外匯存底資產，楊金龍表示，包含幣值、利率，都會是考量檢討的因素。