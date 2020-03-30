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台股該戒國安基金奶嘴？財長：台股散戶比重高　國安基金發揮作用

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▲財政部長蘇建榮出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

民眾黨立委蔡壁如質詢時問及，國安基金是安定劑還是安慰劑？進場到底是否幫高資產戶出脫。財政部長蘇建榮今（30）日表示，並非替特定（族群）為目的，台股散戶比重高，在國外股市出現巨幅波動的罕見狀況、台股也有類似情況，國安基金進場（護盤）還是發揮穩定作用。

蘇建榮今日到立法院財政委員會接受質詢，蔡壁如問及國安基金的問題。

請繼續往下閱讀...

蔡璧如問及，國安基金的資金的5000億元如何而來，過去的操作情況如何？國安基金到底是鎮定劑還是安慰劑？是護盤還是幫誰賺錢？是否只是幫助高資階級階級出脫股票。

蘇建榮回應時表示，國安基金的5000億元，其中3000億元是來自財政部持有公股銀行的股票質押、另外2000億元則是向政府的四大基金借，但不論如何都會加計利息。

就過去國安基金進場的經驗來看，有6次的進場經驗，只有2000年到2001年有小幅虧損之外，其餘都是賺錢，但是為了市場的穩定效果，授權期間國安基金都是採取保密方式，等到執行完畢的3個月內，國安基金將會把執行績效提交到立法院供立法院檢視，而且國安基金也不是隨便退場，必須獲得國安基金委員會委員共識認為金融市場已經穩定才會退場。

蔡璧如也質疑，國安基金有可能幫高資產戶出脫，或者是成為外資的提款機？而且這次國安基金授權進場的是否發揮穩定作用。

蘇建榮表示，台股散戶比重高，而有些散戶進入市場可能是在高點，如果股市急速下跌，散戶的影響不可忽視，所以在穩定市場、在特定的情況之下，國安基金隨時「Stand by」。

這次新冠肺炎（COVID-19）疫情，蘇建榮表示，以歐股、美股來說，出現今日上漲1000點、明日下跌2000點，這也是前所罕見的，國內股市也有類似的情況，只是跟國際比相對比較平穩，國安基金進場並非為了某特定（族群）為目的，是在巨幅波動比較有穩定的信心。

蔡壁如認為，政府應該開始考慮戒掉國安基金的奶嘴，該不該護盤政府決策責任也應該是後檢討，如果台股要健康的市場就應該戒掉國安基金奶嘴。

▼民眾黨立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

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