會員哩程1000哩換90元　華航攜手經部推「竹」文創新品搶市

▲華航eMall首度推出以台灣「竹」為主題之文創商品，la-boos竹製兒童餐具可愛破表，吸引孩童目光。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，航空業成重災區，國籍航空龍頭華航今（30）日宣佈，旗下eMall攜手經濟部首度推出以台灣「竹」為主題之文創商品，另外即日起至華航eMall購物，使用會員哩程折抵，每1000哩等同新台幣90元，讓會員小額哩程不浪費，也開拓公司業外多元收益。

華航表示，即日起旗下eMall購物平台可接受「華夏哩程折抵消費現金」，使用會員哩程折抵，每1,000哩等同新台幣90元，4月30日前使用哩程折抵購物，可再加碼獲贈500哩，每位會員限回饋一次，統一於5月底入哩，哩程折現最高可折抵單項商品總件數金額10%。

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▲華航與經濟部中企處及財團法人中衛發展中心合作推出的湯筷組優雅精緻。（圖／華航提供）

為推展台灣地方特色產品，結合城鄉旅遊讓地方特色產品行銷全台與國際，華航首度與經濟部中小企業處及財團法人中衛發展中心合作共同行銷「OTOP一鄉鎮一特產」本土特色商品。

為積極促進此波特色商品銷售，即日起至6月30日止，於華航eMall購買竹類商品的前500名會員，將可獲得額外500哩哩程回饋，每位會員限回饋一次，統一於7月底入哩。

另外，中華航空哩程酬賓獎還可用在兌換貴賓室、座艙升等、兌換酬賓機票，甚至還能應用於平日生活，如可換超商點數、雜誌、旅遊相關商品抵用券等種類繁多，讓會員點數使用更靈活。