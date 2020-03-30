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兆勁去年第4季EPS 0.12元　連續2季轉虧為盈

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▲兆勁董事長紀政孝。（圖／記者姚惠茹攝）

▲兆勁董事長紀政孝。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

兆勁科技（2444）今（30）日公布去年第4季合併營收4.96億元，年增28.54％，創歷年同期新高；去年第4季營業利益達1934萬元、稅後淨利1165萬元、每股稅後盈餘(EPS)達0.12元，受惠兆勁持續拓展記憶體模組、半導體相關業務表現，本業已連續2季轉虧為盈。

兆勁表示，自去年下半年積極拓展Flash、DRAM記憶體模組、半導體再生晶圓及IC晶片設計生產等多業務布局，網通業務與記憶體模組、半導體相關合計業務營收比重在12月已達4:6，整體出貨量放大帶動產能稼動率保持一定水準之上，挹注去年第4季整體毛利率來到12.62％。

請繼續往下閱讀...

展望今年上半年，兆勁表示，第一季開始將積極拓展Flash、DRAM記憶體模組事業出貨、接單表現，且觀察新冠肺炎疫情發展，全球電商及電競業務需求大幅增溫，企業啟動異地備援機制，首度出現大規模員工在家上班及學校遠距教學比例上升，帶動雲端運算及資料中心需求大增。

兆勁指出，看好引發各地NB及平板陸續傳出缺貨與伺服器需求激增，OEM廠近期接單直逼傳統旺季水準，並在DRAM及NAND Flash價格同步平穩的助益下，創造兆勁記憶體模組事業良好發展環境，有望帶動整體營運將可更漸入佳境並穩步向上。

半導體業務中的減薄再生晶圓技術方面，兆勁表示，目前已與大陸兩家半導體廠商在今年1月中簽訂技術合作合約，由兆勁輸出減薄再生晶圓設備，可望在今年第2季開始順利交貨，帶動兆勁整體營運邁入高成長期階段，而且兆勁在5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業中，兆勁已在去年投入大量資本支出，今年將可減少部份費用支出，有助於優化公司營運獲利體質。

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