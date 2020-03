疫期靠「無人機」和對面正妹搭訕　他走進太空球終於上街甜蜜約會！

▲男靠太空球終於達成和正妹約會的願望。(圖/翻攝自instagram/jermcohen)

記者李振慧/綜合報導

受到新冠肺炎(COVID-19)影響,美國確診人數激增,成為目前全球疫情最嚴重的國家。一名住在紐約的男子居家隔離期間,意外發現對面大樓住著一名正妹,他突發奇想用無人機向對方搭訕,竟然成功要到電話,勵志影片在網路上爆紅,為了防疫他還走進太空球(Zorb ball),終於達成和對方在街上約會的願望。

居住在紐約布魯克林的28歲男子科恩(Jeremy Cohen)是一名攝影師,由於疫情期間無法上街拍攝,在家防疫時意外發現住在對面大樓的女子西格納雷拉(Tori Cignarella),對方在屋頂上跳舞的舞姿吸引到他的注意,讓他憑著一股衝動向對方揮手,獲得回應後便用無人機傳送紙條搭訕,上面寫著他的電話號碼。

科恩後來將影片分享到推特上,驚喜表示,「我沒想到這招竟然成功了,這是真實故事」,西格納雷拉不但回他電話,2人還各自在自家陽台上布置小餐桌,進行浪漫的視訊約會。離奇的故事和發展讓科恩迅速在網路上爆紅,影片不但獲得613萬人次點閱,他的IG帳號追蹤人數也暴增至27.4萬人。

科恩近來在IG上發布最新影片,這一對「觸不到的戀人」終於見面了,不過考量到嚴重的疫情,他手上拿著一束花走進太空球中,2人就這樣甜蜜走在街上約會,一路上還碰到警察與路人要求合照。趣味的畫面又在網路上瘋傳,許多網友紛紛為他們的戀情加油打氣,「真是太棒了,祝福你們」、「2020年談戀愛的好方法」、「老兄你太讚了,我每天都在期待下一集。」

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe