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疫期靠「無人機」和對面正妹搭訕　他走進太空球終於上街甜蜜約會！

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疫情靠「無人機」和對面正妹搭訕　他走進太空球終於上街甜蜜約會！（圖／翻攝自instagram／jermcohen）

▲男靠太空球終於達成和正妹約會的願望。（圖／翻攝自instagram／jermcohen

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）影響，美國確診人數激增，成為目前全球疫情最嚴重的國家。一名住在紐約的男子居家隔離期間，意外發現對面大樓住著一名正妹，他突發奇想用無人機向對方搭訕，竟然成功要到電話，勵志影片在網路上爆紅，為了防疫他還走進太空球(Zorb ball)，終於達成和對方在街上約會的願望。

居住在紐約布魯克林的28歲男子科恩(Jeremy Cohen)是一名攝影師，由於疫情期間無法上街拍攝，在家防疫時意外發現住在對面大樓的女子西格納雷拉(Tori Cignarella)，對方在屋頂上跳舞的舞姿吸引到他的注意，讓他憑著一股衝動向對方揮手，獲得回應後便用無人機傳送紙條搭訕，上面寫著他的電話號碼。

科恩後來將影片分享到推特上，驚喜表示，「我沒想到這招竟然成功了，這是真實故事」，西格納雷拉不但回他電話，2人還各自在自家陽台上布置小餐桌，進行浪漫的視訊約會。離奇的故事和發展讓科恩迅速在網路上爆紅，影片不但獲得613萬人次點閱，他的IG帳號追蹤人數也暴增至27.4萬人。

科恩近來在IG上發布最新影片，這一對「觸不到的戀人」終於見面了，不過考量到嚴重的疫情，他手上拿著一束花走進太空球中，2人就這樣甜蜜走在街上約會，一路上還碰到警察與路人要求合照。趣味的畫面又在網路上瘋傳，許多網友紛紛為他們的戀情加油打氣，「真是太棒了，祝福你們」、「2020年談戀愛的好方法」、「老兄你太讚了，我每天都在期待下一集。」

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