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4口家庭可領百萬韓元！南韓砸9兆預算發災害補助金　1400萬戶受惠

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▲▼ 南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓總統文在寅宣布緊急災害補助金發放方針。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至30日午夜累計9661人感染新冠肺炎（COVID-19），其中158人死亡。總統文在寅今早在青瓦台主持第3場緊急經濟會議，宣布緊急災害補助金發放方針，以收入排名全國70%以下的4口家庭來說，每戶可領到100萬韓元（約新台幣2.5萬元）。

南韓政府開會決定，緊急災害補助金發放對象為「收入排名全國70%以下之家庭」，統計約有1400萬戶，以地區性消費券、電子貨幣方式發放。4口以上家庭每戶可領100萬韓元，3口家庭領80萬元，2口家庭領60萬元，單人戶可領40萬元。

文在寅30日對此指出，全國人民都因疫情受罪，也參與防疫工作，因此所有國民都有資格得到回報；希望這筆補助金能夠幫助國民生計，藉此感謝人民為克服危機犧牲日常生活，也盼望在疫情趨緩之際刺激消費，拯救經濟。

補助金估計需花費9.1兆韓元（約新台幣2247億元），政府將為此提出第2波追加預算。文在寅說明，為求快速發放，將盡快提出預算案，在4月15日國會大選後馬上處理。南韓國會17日已經通過11.7兆韓元的紓困預算案，第2波追加金額料達到7.1兆。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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