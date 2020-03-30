印度又出奇招！警察戴噁心「新冠病毒頭盔」　嚇小孩趕快回家

▲印度警察竟然戴新冠病毒頭盔，呼籲民眾回家。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球持續擴散，印度當局24日宣布全國封城3周，泰米爾納德邦(Tamil Nadu)一名警察為了宣導民眾乖乖在家的政策，竟然戴起嚇人的「新冠病毒頭盔」，果然成功達到嚇阻作用，另類畫面也在網路上被瘋傳。

印度目前確診人數達1,024人、27人死亡，當局宣布封城後，擔任警察的巴布(Rajesh Babu)為了讓民眾能夠聽從政策乖乖待在家，竟然與當地藝術家古特漢普(B Gowtham)合作，請對方用舊報紙和廢棄紙製作出了一款模仿新冠病毒外型的特殊頭盔。

圖片中可看到，帶著新冠病毒頭盔的巴布在街上呼籲民眾不要出門，模樣看起來十分嚇人，他表示，「我們已經採取一切的作法，但仍有人走上街，所以只好戴上頭盔，希望人們能因此意識到疫情的嚴重性，有些人看到覺得很有趣，有些人則覺得可怕，尤其是小朋友，看到後都會嚇得想回家。」

古特漢普表示，「這是我們花5個小時做出來的，因為大眾都輕忽疫情的嚴重性，而警務人員得為此一整天在外工作，一直在宣導民眾不要外出，所以我們想出這個主意，我還準備了許多標語牌，將會交給警察。」巴布則說，「我們故意讓頭盔看起來很噁心、令人毛骨悚然，因為這個病毒會奪人性命，人們應該要知道這一點。」

▼頭盔的設計看起來十分嚇人，成功達到嚇阻作用。（圖／路透社）

►欸~妳過來一下！妳過來一下