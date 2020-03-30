台灣學習美國推出無限量QE　央行總裁楊金龍：情況不一

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍今（30）日赴立法院針對新冠肺炎疫情對金融市場影響及採取政策進行專案報告，立委指出，美國推出了無限量QE應對疫情衝擊，台灣是否可能採取相同策略，楊金龍表示，台美情況不一，央行也已推出2000億融通方案支撐中小企業，希望可以助中小企業度過難關。

楊金龍解釋，美國這次無限量寬鬆QE跟2008不一樣，相同部分是金融市場流動性緊縮，結果就是說，美國是以直接金融為主，也就是這些機構發行商業本票、公司債、資產抵押證券（以房貸為擔保的證券），價格急速下跌。

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而後就產生兩現象，一是投資銀行或商業銀行，去購賣這些的機構損傷很大；另外是發行證券的公司，沒辦法繼續再發行證券，不只金融市場受傷害，連企業也會受傷害，這就出現了流動性問題。

楊金龍認為，美國祭出的無限量寬鬆政策的確有效，不然這些機構跟發行證券公司周轉能力會下降，在QE幾輪下來，對於流通性是非常有效。

楊金龍表示，這些因為是很急速、短暫影響，目前不曉得影響期限，但如果期限很短，金融市場恢復、廠商企業沒有受到影響，聯準會會慢慢恢復量化寬鬆的力道。

對於台灣是否可能如同美國祭出大力度量化寬鬆措施，楊金龍表示，台灣與美國不太一樣，美國是直接金融為主，台灣則是間接金融、以銀行體系為主，中央銀行也提供了2000億融通資金方案，對於受影響服務業、有斷鏈之虞的製造業，透過銀行體系把資金給這些中小企業，舒緩舒他們的緩財務困頓。

另外，對於2000億融通方案，楊金龍表示，此金額是參考經濟部1000億紓困方案，以及銀行也有推出部分100、200億貸款優惠等之後，央行也可再支持2000億，另外楊金龍也說，若疫情延燒至第三、四季，融通資金額度不夠，會再滾動式檢討調整。