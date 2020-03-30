疫情延燒到第3、4季　央行總裁楊金龍估台灣經濟成長率難保2

▲央行總裁楊金龍（左）、財政部長蘇建榮（中）、金管會主委顧立雄（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘、吳靜君、李瑞瑾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，衝擊全球經濟發展，立委擔憂若疫情延燒至第3季、第4季，是否會延燒成金融危機，財金部會首長一致認為「目前不會」，未來仍得視疫情發展而定，其中央行總裁楊金龍預估，疫情。

國民黨立委曾銘宗在財委會上質詢表示，歐洲已面臨類金融危機，如果新冠肺炎疫情延燒到第3季、第4季，是否會衍生金融風暴。

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央行總裁楊金龍指出，這次疫情衝擊跟2008年金融危機不一樣、對金融市場衝擊比較小，但當然對於疫情要謹慎看待。楊金龍認為，目前覺得是不會成為國際金融風暴，若燒到第3、4季，規模越來越大，可能是滾動式方式導致金融危機，「但我（目前）不認為會發生金融危機」。

財政部長蘇建榮則回應，要看疫情發展的狀況，如果短期之內解局流動性的問題，企業得以周轉、實質恢復生產，產生金融危機的機會就會少一點。

金管會主委顧立雄也認為，「目前不會」，但要關注疫情發展，2008年金融危機是由金融業影響到產業面，但金融業現在體質相較2008年來得健全。

對於台灣經濟成長率能否保住2%，央行總裁楊金龍認為，目前難以預估，若疫情延續到下半年，保2機率很小，而蘇建榮的看法與他差不多，需視疫情發展情況而定。

至於未來是否進一步降息，楊金龍表示，台灣利率本身較低，這次降息1碼，重貼現率來到歷史新低，現在仍有空間，但絕對不會把利率變成零，因此在這種情況下仍有空間，未來是否降息將考慮3大因素，包括物價、金融市場穩定及經濟發展情況。