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僅1成6新鮮人自認可畢業即就業　上工日較去年同期延遲40天

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▲▼ 求職,招聘,上班族,面試,年輕人,新鮮人。（圖／視覺中國）

▲僅有1成6自認有信心在畢業前能順利找到工作。（圖／視覺中國）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情造成全台無薪假持續增加，民眾減少出門、消費，負面影響衝擊各行各業。截至目前為止，全台有164家企業、4808人實施無薪假，家數創十年新高。對於三個月後就要步入職場的新鮮人，求職意願是否造成影響？

根據1111人力銀行調查顯示，今年應屆畢業的新鮮人當中，有63.7%畢業後要投入就業市場，其中包括55.2%找正職及8.5%找兼職，與去年調查的72.5%相較，今年明顯掉了近９%。

請繼續往下閱讀...

根據調查進一步發現，僅有1成6自認有信心在畢業前能順利找到工作，另有8成4畢業生平均要花4.2個月才能順利到職，若與去年調查的2.9個月相較，明顯晚了近40天，顯見今年的畢業生，可能因為疫情影響大環境，而削弱了求職信心。

另外有6成1新人坦言，確實因疫情關係改變求職習慣，其中包括參加線上報名徵才活動(37.5%)、願意嘗試視訊面試(36.3%)、減少參加實體徵才活動(29.9%)、將暫緩投遞履歷/晚點再找工作(21.0%)、改變工作型態(17.1%)及改變求職產業/工作(10.8%)。

1111人力銀行總經理何啟聖表示，因為疫情關係，造成民生消費活動停擺，包括旅遊業餐飲業、百貨業苦等不到客人，連帶衝擊企業徵才意願。觀察今年有意願投入職場的新鮮人不僅比去年少。

何啟聖更說，其中有近10%是想找兼職，換言之，還沒有步出校園的畢業生，已經感受到整體大環境的不景氣，抱持先求有再求好，將就兼職工作，待疫情平息再伺機轉回正職。且雖然整體求職意願比去年低，但對於打算步入職場的新鮮人，其態度反而較往年來得積極，更有超過半數的畢業生已鳴槍起跑，卡位職場當仁不讓。

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