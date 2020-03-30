川普指責醫院「囤著呼吸器不用」　動用緊急權力加速產量

▲截至30日下午13時，美國確診人數125,313，死亡人數2,238。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

歐美地區新冠肺炎疫情不斷擴大，呼吸器數量供不應求，美國總統川普日前已經下令公司緊急生產，如今他指控醫療院所將呼吸器放著不放，如果用不到就將這些設備釋出，給其他需要的人。但川普沒有提及是哪間醫療院所，也沒有提供有說服力的證據，批評者指控，川普可能是為了逃避沒有妥善處理疫情危機的責任。

根據《路透社》報導，川普29日在白宮與「美國醫療集團」（U.S. Medical Group）等業界主管會面，結束後他表示，「有些醫護人員和醫院將醫療設備囤放著不用」，尤其是現在各地都急需呼吸器的時期，他們用不到就應該要釋出給需要的人。但川普提出的這些指控，卻沒有相關有力的證據可以證明，也沒有說清楚是哪間醫院。

川普日前行使緊急權力，首度動用「國防生產法」（Defense Production Act），要求通用汽車公司（GM）幫忙製造呼吸器，給確診新冠病毒的病患治療使用，並表示「正在努力的生產當中」。然而川普在此之前曾經痛批，與通用公司再協商時「浪費時間」。

美國政府正為呼吸器的製造面臨龐大的壓力，紐約州州長安德魯（Andrew Cuomo）日前在新聞發布會上表示，至少需要3萬台呼吸器，才能確保病患都能受到妥善照護。