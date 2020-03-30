年薪上看250萬！第一銀行徵儲備幹部起跑　搶才50位

▲一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

金融機構陸續搶高端人才！第一銀行今（30）日宣布，招募儲備核心人才50名開跑，一銀MA進行到第2年的年薪就可以100萬元，如果外派到海外薪資更為可觀，年薪可望上看250萬元，對於年輕族群來說，薪資福利制度優渥、具有吸引力。

第一銀行表示，儲備核心人才(MA)計畫自2005年開辦至今已邁入第16年，MA培訓制度完整且豐富多元，加上第一銀行海外據點綿密，外派機會多、MA職涯升遷迅速且透明。

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除首年通過特別考核得直升一職等外，具備專業證照及外派海外滿2年者均得直升一職等；MA進行第2年年薪可上看100萬元，外派到海外，年薪可望上看250萬元，薪資福利制度優渥且完善。

第一銀行已經成立120年，在台灣經濟發展中扮演重要角色，致力成為最有溫度的金融機構，並積極轉型提供創新的金融服務；同時，第一銀行也致力落實企業社會責任、推動幸福職場、貫徹綠色金融理念，期待即將步入職場的同學們加入，選擇最好的第一，成就美好人生。

第一銀行表示，該行非常重視MA的培育，以培養全方位多元發展的儲備核心人才為目標，過去15年來培育出300多位MA，其中已有近40位擔任主管職位；另外，第一銀行積極拓展全球市場，39個據點分佈在北美、歐洲、亞太和澳洲，如果對海外工作有意願的同學，加入第一銀行，絕對有機會站上世界舞台。

第一銀行的MA報名期間自即日起至4月6日止，可至「金融研訓院網站>就業招考>甄試專區」下載招募簡章及完成線上報名程序。