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義美、大三元喊話加碼紓困　經部擬補助服務業員工每月薪資上限2萬

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▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場，經濟部擬加碼餐飲、百貨與購物中心、婚紗業、會展產業等紓困措施。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場，經濟部擬加碼餐飲、百貨與購物中心、婚紗業、會展產業等紓困措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊內需市場，經濟部長沈榮津上周末邀請義美、大三元等大咖業者喝咖啡，餐飲、百貨與購物中心、婚紗業、會展產業等從業人員，可望比照觀光業員工給予薪資補助，每月上限2萬元，補助期間共三個月，本周拍板、最快四月上路。

經濟部昨（30）日在臉書發文表示，行政院政委龔明鑫、經濟部長沈榮津周末繼續帶團隊為產業拚紓困，邀請婚紗業、餐飲業、百貨跟購物中心、在機場的零售餐飲業者，觀光區跟景點商圈 、配合航空跟飯店的洗衣業、以及會展產業，面對面了解困難。

請繼續往下閱讀...

官員指出，這些平常支撐台灣內需消費的產業，現在因為防疫優先，國際觀光客跟群聚活動都大大下降，確實是遇到非常迫切的困難。業者們心急如焚，講話速度越講愈快，連大家都熟悉的餐飲名店，或是米其林星級老店，也都來表達自己生意受損的辛苦。

經濟部表示，在這個關鍵時刻，沒有官民之別，大家都是同一個紓困國家隊。在沒有生意的時候，員工薪水、水電支出、場址租金等等，都變成只出不進的財務壓力，但是，只要產業願意努力生存下來，政府也要當大家的後盾，經濟部將會在最快時間內，提出艱困服務業紓困方案，讓大家一起努力撐過去

另外，在土地租金方面，經濟部管轄的工業區跟加工區已經開始減免，只要沒有積欠違約金且正常營運的廠商，經濟部將提供租金、管理費、污水費的優惠，詳情請業者撥打「1988一救發發」專線洽詢。

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