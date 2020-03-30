紐約71歲婦染疫仍被安排出院...上救護車15分鐘還沒到家就病逝！

▲美國一名婦人感染新冠肺炎仍被院方安排出院，怎知在救護車上就不幸病逝。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國新冠肺炎疫情持續蔓延，截至29日24時為止，已累計12萬5313人感染，2197人死亡，確診人數暴增，導致醫療系統無法負荷。而在全美疫情最嚴重的紐約州則出現一名被驗出感染新冠病毒的老婦人，在醫生的同意下出院，沒想到離開醫院不到15分鐘就病逝在救護車上。

根據《紐約郵報》報導，現年71歲的卡羅琳佛雷澤(Carolyn Frazier)前往位於紐約長老會皇后醫院就診後，被診斷出感染新型冠狀病毒，但就在27日上午10時左右，佛雷澤在醫生同意下搭乘私人救護車出院，回到位於帕森斯大道的家。怎知佛雷澤都還沒到家門口，就在救護車上病逝，於10時14分左右被宣告死亡。

據了解，佛雷澤患有高血壓與糖尿病等慢性病，身體狀況並不穩定，目前還不知道為何醫生會同意讓佛雷澤出院，詳細原因仍待調查。

另一方面，紐約州目前是全美疫情最為嚴重的地區，截至29日24時為止，全州已超過5萬人感染，當地醫療物資與設施幾乎快要被消耗完畢。紐約州州長更坦言，像是呼吸器等重要醫療設備，可能在1週內就會消耗殆盡，情況十分不樂觀。