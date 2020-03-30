疫情衝擊投資人信心　顧立雄：台股上樓梯少一點、下樓梯多一點

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球股市，台股今（30）日早盤下跌逾200點，失守9500點關卡，金管會主委顧立雄對此表示，疫情不受控，對投資人信心產生很大影響，台股確實呈現「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，但疫情獲得控制後，股市反彈可期。

立法院財委會今天邀集金管會主委顧立雄今天出席財委會就「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊所採取對策（例如：採行QE與減稅政策等），對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之首」進行專題報告，並備質詢，同時也邀請財政部、央行、國發會及經濟部等部會首長一同備詢。

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顧立雄今天在會前受訪時表示，台股走勢與美股有一定程度的連動，但觀察美股走勢常常現貨與期貨指數在同一天不見得有匹配的狀況，有時現貨大漲逾千點，而期貨卻走跌，可見疫情不受控，對投資人信心產生很大的影響。

顧立雄進一步指出，美股受到被動式基金影響大，容易產生高度震盪，儘管台股與美股有一定程度的連動，但目前看起來「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，沒有出現劇烈波動，先前金管會也祭出禁止平盤下放空，針對當日收盤價跌幅超過3.5%的個股作出限制，同時也限制借券賣出數量，但尚未全面禁止，因此股市仍保持一定活絡，避免產生過度波動。

外界關注外資進出情況，顧立雄說，外資總餘額仍是減少，但是對個股作出限制，不過過去外資賣超之際，「匯出一直沒有比賣出的量大」，現在賣超減少後，兩者有拉近的趨勢，由於賣超量減少，因此匯出仍有一定的量。

顧立雄強調，疫情尚未控制情況下，台股確實呈現「上樓梯少一點、下樓梯多一點」，不過一旦疫情獲得控制後，股市反彈可期，建議投資人採取「長線佈局、定期定額」的策略。