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台股再度重挫　蘇建榮：國安基金隨時Stand by

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▲財政部長蘇建榮出席行政院會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲財政部長蘇建榮（右二）。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

台股早上持續下跌，財政部長蘇建榮今（30）日表示，一再重申國安基金已經取得授權，隨時Stand by，如果符合國安基金管理條例第8條，隨時可以進場。

美股上周五終止連三日反彈，道瓊指數拉回915點，22000點關卡再度失守。台股今日開盤下跌127點、以9571點開出，盤中跌逾250點。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮赴立法院財政委員會，接受媒體採訪時，討論到國安基金動向，並表示國安基金已經取得授權，隨時Stand by，符合國安基金管理條例第8條（嚴重、失序的情況），隨時可以進場（護盤）。至於公股銀行4月1日起，對於房貸優惠1碼（0.25個百分點），對於有貸款的民眾可以減輕負擔。

蘇建榮表示，公股銀行降息優惠主要是要降低貸款人的壓力，等到經濟復甦之後，銀行的呆帳可以有效的減少；至於民營銀行的部分，金管會也會有措施。

另外，外界也關心，財政部是否將會降稅因應，蘇建榮說，行政院已經陸續公布措施，如果有新的狀況，行政院也會有新的因應方式。但是對於營業人的稅方面，小規模營業人、免用統一發票有關核定課營業稅者，國稅局會從低、從寬認定；至於大型的企業者，今年有虧損，明年申報營所稅時可以往後10年扣抵所得稅。

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