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英相強生寄3000萬封信　花掉納稅人2.13億台幣

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▲▼ 英國首相強生（Boris Johnson）透過視訊參加會議。（圖／路透）

▲ 自主隔離的英國首相強生（Boris Johnson）透過視訊參加會議。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）於29日致函給3000萬個家庭，表示會在三個星期內檢討封鎖，並在可能的情況下放寬措施，但是國人在危機解除前必須待在家裡，以保護自身的健康，「我們知道會先變得更糟，之後事情才會轉好，如果需要，會實行更嚴格的限制。」目前，英國確診人數已有17,000多人，死亡人數為1,019人。

信中指出，「政府必須減慢疾病的傳播速度，減少需要住院治療的人數，以挽救更多的生命，必須待在家裡，不應該遇到不住在家裡的朋友或親戚，只能因為必要性的目的而離開家，例如購買食物和藥品，每天鍛煉一次並尋求醫療幫助，可以出差和上下班，但應該在家工作。當您必須離開家時，應盡可能確保與家庭外的人相距兩米。必須遵守這些規則。」對此，如果人民違反規定，警察將會罰款並驅散聚會。

據英國廣播公司（BBC）報導，印刷和發行預計花費為580萬英鎊（約2.1億台幣）。除了這封信，政府也發了一份傳單，其中包括明確的解釋症狀、洗手指導、出門規則、自我隔離症狀以及對弱勢人群的防護。

英國政府也聲明，「將盡一切努力來幫助您維持生計並擺上餐桌，我們將以偉大的英國精神戰勝病毒，一起戰勝它，在國家緊急時刻，我請你留在家裡。」

▲▼英國首相強生的一封信。（圖／翻攝自Twitter／UK Prime Minister）

▲英國首相強生的一封信。（圖／翻攝自Twitter／UK Prime Minister）

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