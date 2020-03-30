2兒揪老爸抖音尬舞網讚「隔離英雄」　觀看次數破600萬

▲父子三人一同參加「Blinding Lights Challange」。（圖／翻攝自Twitter／@karenyhan）

實習記者施怡妏／綜合報導

受到疫情的影響，許多人都待在家中防疫，美國肯塔基州路易維爾（Louisville, KY.）的居民丹.麥法蘭（Dan McFarland）與兩位兒子在家中為了消遣時間，三人一起拍抖音「Blinding Lights Challange」跳舞挑戰影片。影片上傳後在網路上爆紅，許多網友被三人有趣的模樣逗笑，還稱三人為「防疫英雄」。

i have already watched this a million times pic.twitter.com/LHZxfZdklT — karen han (@karenyhan) March 26, 2020

綜合外媒報導，加拿大R&B歌手威肯（The Weeknd）熱門歌曲「Blinding Lights」近日在抖音掀起一波尬舞挑戰的熱潮，舞蹈規定為三人一組，其中一位還必須是父母，一同表演15秒的指定舞步。影片的開頭丹皺著眉，用手機看著演員布拉科（Tommy Bracco）的尬舞挑戰影片，兒子柯林和狄倫走進來分別問他「你能夠做到嗎」、「爸！人民需要你」，「我們相信你一定可以做到的」。

聽到兒子的鼓勵話語之後，丹站起來說，「沒錯！我可以做到的。」三人便走下樓到車庫門前，音樂一起，三人跳起「Blinding Lights」的舞步，最後丹還張開雙手，兩位兒子便把丹抱起來轉圈圈。三人看起來默契十足，複雜的腳步動作也可以完美呈現。影片曝光後獲得280萬網友按讚，觀看人數高達624萬人，並對丹的舞步大大讚賞。

隨後他們也上傳影片幕後花絮，看似簡單的舞步其實不簡單，丹在練習時常常腳打結，跟不上拍子，還會站不穩搖搖晃晃，手腳沒辦法同時一起動作，就連影片最後抬起來的動作好幾次都要摔下來，經過苦練之後，成果得到許多人的讚賞。

有網友表示，「現在就是需要這樣的歡樂氣氛，你們是隔離英雄。」此外，丹一家人也常常在抖音上分享許多有趣的搞笑影片，再抖音上擁有高人氣。