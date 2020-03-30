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紐約911單日7000通求救　救護員抉擇誰送醫或待在家

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▲911通報來電單日超過7000次。（圖／路透）

▲ 911通報系統的求救電話被打爆了，每天通常會接獲4000次來電。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

紐約市在短短幾天內，911通報系統的求救電話被打爆了，平均每天接獲4000次來電，26日竟接獲超過7000次的來電數量，是紐約自911攻擊以來最高次數，由於911通報系統不堪重負，為了救治更多的人，救護員必須在第一時間做出抉擇，判斷誰該待在家或送往醫院。

由於醫療照護系統供給量有限，部分病患只能留在家中，而近日呼叫911醫療服務的電話數量，已達到2001年911恐怖攻擊以來最高水平，3天的求救來電數就已刷新紀錄。

由於通報的電話太多，緊急醫療人員必須儘快做出決定，經由現場評估，判斷讓誰先送到急診室接受CPR或插管等措施，或是分類哪些是沒有辦法救治的病患。

紐約市消防局發言人德懷爾（Frank Dwyer）表示，911系統工作量不斷的創新，「我們發現告知生病的來電數量大幅增加，有些人在出現症狀時會感到擔憂或害怕，但應該去醫院檢測而不是打給911求助。」

▲911通報來電單日超過7000次。（圖／路透）

▲由於通報的電話太多，緊急醫療人員必須儘快做出決定，現場判斷病患的狀態。（圖／路透）

據報導，紐約一名急救人員蘇亞雷斯（Phil Suarez）日前派往曼拉頓華盛頓高地附近的兩處狹窄公寓的住家進行救援工作，結果發現裡面的人似乎已全感染新冠病毒。

蘇亞雷斯表示，在紐約市已累積26年的救護經驗，曾在911恐怖攻擊時和後來的伊拉克戰爭中協助救援，「老實說，我很害怕，不知道自己還能否活下來，因為我感覺自己已經把什麼東西（病毒）帶回家了。」

另外，急救人員指出，在大多數情況下，他們並沒有適當的防護裝備能保護自己免受感染。

對此，州參議員安德魯·古納德斯（Andrew Gounardes）表示，應該吸取911恐怖攻擊的教訓，「切勿讓急救人員在沒有適當的防護情況下開展工作，當時沒有做到的這一點，20年後我們不可以重蹈覆轍。」

在通報案例中，除了疑似新冠病毒病患，還有平常就會出現的心臟病患及意外事故者得進行處理，人人都互相爭搶有限的病床，據了解，有一名癌症病患的治療因此被迫延後，竟絕望在黃湯下肚後試圖自行了結生命。

重災區紐約目前確診病例已突破3萬，造成672人死，若病例持續增長，醫療系統將會癱瘓，紐約將會成為義大利倫巴底大區更嚴重的地區。

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