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林佳龍怒查觀光局長官　王國材證實：他曾到交通部開會、也跟立委接觸

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▲▼立院地圖區堵訪，王國材。（圖／記者周宸亘攝）

▲王國材上午在立法院接受堵訪。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269因曾接待過從菲律賓返國的觀光局長官之子案277而確診。對此，交通部長林佳龍昨晚震怒要求交通部徹查，交通部次長王國材今（30）日上午受訪時表示，如果當天有牽涉到違規，就依照規定來懲處，對於相關接觸過的立委、交通部及觀光局跟他開會過的人，都會先未雨綢繆。

王國材表示，部長昨天有知道狀況，要求在24小時要有調查出來，目前知道3/20長官兒子搭機，下午抵達桃園機場，現在要了解是不是有特殊接待，整個細節要求觀光局做完整報告，如果牽涉到違規、違法，就依照規定處理。

請繼續往下閱讀...

王國材說，觀光局在桃機設有旅服中心，主要以服務入境旅客為目的，對於觀光、飯店資源的介紹等等，理論上是要服務旅客，不應該為了主管的兒子特別接待。

該名長官在居家隔離前據傳上周曾參與多場會議，王國材也證實，的確最近這位主管跟很多同仁開會，他現在是居家隔離中，過去也跟立委接觸過，有到交通部開會、在觀光局裡也開會，目前交通部正在檢視相關行程，對於相關接觸到的人先未雨綢繆，但他是還沒確診。

▲▼林佳龍19日視察桃園機場。（圖／桃園機場提供，以下同）

▲林佳龍日前視察桃園機場防疫作業。（圖／桃園機場提供）

林佳龍昨晚發文表示，大家很關心交通部觀光局派駐機場的旅客服務同仁確診的狀況，他已經請同仁主動關懷慰問並盡力提供防疫及醫療等協助。不過，派駐機場的同仁，服務的應該是旅客，不該是官員的親友。目前得知這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。

林佳龍說，先不論二十幾歲的成年人回國有什麼非接待不可的必要，自海外返台，理應盡速居家檢疫，怎麼還在機場喝咖啡增加接觸他人機會、徒增他人染疫風險？何況，同仁奉派接待長官之子，也涉有公器私用之嫌。

防疫當前，林佳龍已要求交通部介入調查，會同內政部移民署、機場公司、觀光局公務車調派紀錄等，在24小時內釐清該名主管之子返國之通關、檢疫、接待及接送，是否涉有特權、或不當從屬關係之命令陷基層同仁於未知的風險之中，「如有特權，絕不寬貸。」

另鑑於紓困案正緊鑼密鼓展開，林佳龍說，已經提醒升高防疫工作，交通部所屬機關也將做有效、可行的分工，確保觀光產業紓困的救急措施不會因此受影響。

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