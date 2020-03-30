威脅開除衛生部長！呼籲解除隔離遭狠批　巴西總統：有朝一日都會死

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對於新冠肺炎的防疫政策屢遭批評，日前更在會議中警告該國衛生部長，若是敢在公開場合批評他的防疫措施，就會直接開除他。

《衛報》引述《聖保羅州報》（Estado de Sao Paulo）指出，巴西衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）在高層會議中向波索納洛表示，如果仍舊堅持解除隔離措施，他將別無選擇地在公開場合批評。波索納洛則對此表示，如果曼德塔這樣做的話，就會直接開除他。

波索納洛對於新冠肺炎疫情一向輕描淡寫，他公開呼籲巴西應該解除隔離，開始重啟工作，「如果繼續持續下去，高失業率會是我們之後將面臨的嚴重問題，必須花上好幾年的時間才能解決。」並向記者表示，「有些人會死，我很抱歉，這就是生活，我們有朝一日都會死」、「巴西不能停下來」。

馬蘭勞州（Maranhão）州長迪諾（Flávio Dino）接受《衛報》訪問時，直批波索納洛正「災難性地」拖延防疫，「如果你在戰場上，不知道用什麼武器、＊不知道）朝哪個方向開槍、（不知道）什麼時候開槍，你就會讓整個軍隊受到嚴重傷害。」

目前巴西確診人數超過4200人，死亡為136人。倫敦帝國學院（Imperial College London）研究人員表示，若巴西再不加強防疫，根據模型推測，巴西的確診人數可能會超過110萬名，死亡超過52萬人。

►「媒體太誇張了啦！」 巴西總統呼籲結束居家隔離：只是小感冒好嗎？

►收起刀槍！巴西黑幫不爽「政府無作為」 開車四處廣播：沒事不准出門

►巴西訪美代表團「隨行22人已爆17例」 總統等待三採…走入人群握手！