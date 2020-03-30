川普：美國死亡人數「控制在10萬就不錯了」！　全境飆破14萬確診

▲ 川普宣布延長社交距離方針。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新冠肺炎（COVID-19）累計病例達到14萬2106例，包括2479起死亡個案，為全球疫情最嚴重的國家。總統川普（Donald Trump）美東時間29日表示，美國會有至少10萬人死於新冠肺炎；若死亡人數能保持在10萬或低於10萬則代表「我們都做得很好」。

川普於美東時間29日在白宮記者會上提到，若不採取有力措施緩解疫情，美國預料將有220萬人死亡，而政府正努力將其控制在10萬以下，「如果能夠把數字控制在我們所說的10萬以內，這真是個可怕的數字。但如果真的控制在10萬或更少，代表我們所有人都已經做得很好了。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任、白宮衛生顧問佛奇（Anthony Fauci）當天稍早才在CNN政論節目《國情諮文》上預測，根據他的模型，美國會有10萬至20萬人死於新冠肺炎，確診病例則可能達到數百萬。

另一方面，川普此前表示，希望美國可以在4月12日復活節前復工。但公衛專家警告，在復活節前放寬防疫措施將導致不必要的死亡及經濟損失。川普因此於記者會上宣布，將全國社交距離指導方針時效延長30天至4月30日，包括建議停止大型集會的限制，以避免造成更多人死亡，推翻希望在復活節前復工的言論，目前力拚國家在6月1日前走上復甦之路。

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