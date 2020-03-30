一場足球賽引爆西班牙疫情　CNN解析「6000死內幕」政府遭罵爆

▲西班牙民眾在自家打開手電筒，藉此向醫療人員表達支持。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

西班牙成為繼義大利之後疫情第二慘重的歐洲國家，新冠肺炎（COVID-19）死亡人數逼近七千。CNN分析，反常的溫暖天氣、聚集大量人潮的足球比賽等，以及民眾喜歡往咖啡館或海邊跑的習慣，都可能促使病毒在歐洲擴散，從義大利到西班牙、葡萄牙等國，如今都遭受疫情重創。

CNN報導，西班牙是受新冠肺炎影響最嚴重的國家之一；根據約翰霍普金斯大學疫情地圖數據，該國截至30日下午有8萬以上確診數、6803人死亡。回到2月19日，近三千名「瓦倫西亞足球俱樂部」球迷從西班牙來到義大利米蘭，欣賞歐洲冠軍聯賽，當時約4萬名義大利民眾也在現場，其中許多人來自疫情重災區貝爾加莫（Bergamo）與周邊小鎮。

貝爾加莫市長喬治（Giorgio Gori）表示，當天晚上，米蘭非常熱鬧，球迷除了親自到場，許多人也在不同地方觀賽，大家聚集在一起，「很顯然的，那天晚上有著病毒大力傳播的機會。」

免疫學專家勒福克（Francesco Le Foche）也抱持同樣觀點，他告訴《羅馬體育報》（Corriere dello Sport），病毒會擴散，可能有幾個主要的觸發事件，但亞特蘭大對瓦倫西亞的賽事或許是其中的原因之一。他認為，事後來看，那麼多人聚集打球是瘋狂的，然而當時疫情還不夠明朗。

當時經過兩天後，距離貝爾加莫約60公里的義大利市鎮科多尼奧（Codogno）傳來病例，一名被視為「零號病人」的38歲男子確診新冠肺炎。而根據近20名義大利專家的研究，當時COVID-19已傳播很長一段時間，早在發現第一名患者時，疫情就在倫巴底（Lombardy）南部多個城市蔓延。

許多西班牙球迷觀賽後都已經返家，渾然不覺疫情嚴重性，其中一位是體育記者馬圖（Kike Mateu），他告訴CNN，回家4天後他出現咳嗽、呼吸困難等症狀，隨後他決定前往醫院，「因為那時倫巴底的病例激增。」

馬圖的病毒傳染給他的四名同事，同時間，瓦倫西亞足球隊報告指出，超過三分之一的球員與教練確診。西班牙衛生部發言人2月27日證實，第三大城市瓦倫西亞（Valencia）有6例確診；3天後，一名曾到過瓦倫西亞的葡萄牙男子回國後感染新冠肺炎。

另一方面，西班牙3月初時的生活還並沒有多大轉變，酒吧與咖啡廳照常營業，溫暖的天氣使得多數民眾樂意外出，8日的國際婦女節集會也吸引許多人上街，光在馬德里就有預估12萬人。出席活動的兩名女性內閣部長隨後確診，但不清楚感染途徑。在野黨則批評政府允許這些活動繼續進行。

直到13日，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）宣布將進入警戒狀態，當時病例數已超過四千、120人死亡。如今，西班牙醫療體系持續面臨龐大壓力，數千名醫療人員遭到感染；該國政府還因為允許8日的集會而被一名馬德里的律師控訴。馬圖就埋怨，西班牙政府沒有選擇隔離群眾，反而邀請大家來到街頭，「這是極大的不負責任。」

不過CNN最新報導指出，西班牙今日已實施更嚴格的封鎖，此前政府禁止所有非必要的員工出門，該國周末期間報告838起死亡病例。馬德里地方政府還宣布為死於新冠肺炎的人哀悼，並下令官方建築降半旗，同時要求每天默哀一分鐘。