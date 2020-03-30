德國財政首長「苦惱疫情衝擊經濟」陳屍鐵軌　任職10年留下妻子2孩

▲雪佛生前辛勤工作。（圖／翻攝自推特）



記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，德國黑森邦（Hesse）財政首長雪佛（Thomas Schaefer）疑似因為擔憂經濟受到的影響，選擇結束自己的生命，28日被發現陳屍在一處鐵軌邊。黑森邦是德國金融中心法蘭克福（Frankfurt）的所在地。

《法新社》報導，黑森邦總理布菲爾（Volker Bouffier）29日表示，54歲的雪佛對於如何應對新冠肺炎所帶來的經濟影響「感到深深憂慮」，決定輕生；他的遺體28日被發現在一處鐵軌邊。威斯巴登（Wiesbaden）檢方辦公室認為，雪佛是自殺身亡。

布菲爾透過聲明表示，「我們很震驚，難以相信，最重要的是，我們非常悲傷。」布菲爾回憶，雪佛擔任黑森邦的財政首長長達10年，生前總是日以繼夜辛勤工作，幫助企業與員工應對疫情帶來的影響。

Thomas Schäfer, secretario de finanzas del estado federal de Hessen, Alemania, se suicidó por la enorme preocupación sobre la pandemia de coronavirus #Covid19 https://t.co/kjkxl49Alx — Proceso (@proceso) March 29, 2020

與德國總理梅克爾（Angela Merkel）有著緊密關係的布菲爾說，他們必須猜測雪佛死前非常憂心。據報導，隸屬基民黨的雪佛這一生人緣好，備受尊敬，長期以來也被視為布菲爾可能的繼任者，遺憾的是，他的妻子與兩名孩子再也等不到雪佛回家。

黑森邦為經濟重鎮法蘭克福的所在地，德意志銀行（Deutsche Bank）、德國商業銀行（Commerzbank）與歐洲中央銀行（European Central Bank）總部都設立於此。

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