台漢堡王稱「武漢肺炎」陸網揚言抵制！　中國漢堡王代道歉...貼文全刪了

▲漢堡王台灣粉絲團發文寫道武漢肺炎，引起大陸網友不滿，揚言抵制 。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

記者劉亭／綜合報導

漢堡王近日發佈一條新廣告，文案中提及「武漢肺炎剋星」，引起大陸網友不滿，大喊要抵制漢堡王。漢堡王中國29日下午在微博稱，雖然與漢堡王台灣是兩間不同公司營運，「我們替漢堡王中國台灣地區說聲『對不起』」。目前相關貼文已刪除。

綜合陸媒報導，臉書粉絲團「BurgerKing漢堡王火烤美味分享團」25日使用了「武漢肺炎」一詞。漢堡王中國29日緊急跳出道歉表示，「漢堡王中國臺灣地區社交帳號發佈上述不當表述」、「我們為漢堡王中國台灣地區不負責任的言論表示憤怒」。

▲內容先改成新冠肺炎，但之後貼文已刪除。

漢堡王中國聲明中也指出，已聯繫漢堡王台灣相關公司負責人，要求對方刪除相關損害公眾感情的言論，「漢堡王台灣地區相關負責人已緊急處理相關資訊，並深表歉意」。

漢堡王中國還介紹，雖然生意受疫情影響重挫，但再第一時間捐出100萬元人民幣馳援武漢，並為上海、深圳、江蘇等地的一線醫護人員、高速道口工作人員和社區志願者免費供餐。

但大陸網友卻還是相當氣憤，「多搞幾次，武統就離你們更近一步」、「漢堡王中國＞漢堡王臺灣才對！！」、「禁掉漢堡王。這個沒必要在中國」、「第一，自己做事自己負責，讓別人道歉有什麼用，第二，臺灣省漢堡王不知道嗎？」、「反正我以前不吃漢堡王，以後也不會吃漢堡王。」、「難怪漢堡王打敗不了麥當勞」。