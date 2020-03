美國已14萬確診！　傳染病專家預測「20萬人死亡」數百萬人感染

▲美國新冠肺炎確診人數飆升成為全球第一。(圖/路透社)

記者劉亭/綜合編譯

根據約翰霍普金斯大學最新數據,目前美國已有140,886例新冠肺炎確診個案,2467人死亡。美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任佛奇(Anthony Fauci)今(30)日警告,新冠肺炎可能在美國大流行,造成數百萬人感染,並且奪走10-20萬條人命。

佛奇接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時表示,根據他的模型推測,美國聯邦政府在還沒有受疫情嚴重打擊的地區,展開社交疏離規範15天後,可以減緩病毒的傳播。他建議在病情趨緩前,應該繼續保持社交疏離(social distancing),「病毒會自己決定時間」。



針對先前有預測稱美國會有超過100萬人死於疫情,佛奇駁斥,幾乎可以確定超過正常範圍,雖然不是不可能,但可能性非常、非常小,「我會估計約10-20萬個案(死亡),我們會有數百萬人受感染」。但他隨後又補充,但因為疫情不斷改變,所以預測可能隨時變動。

之後佛奇也被詢問關於美國缺乏新冠肺炎檢驗試劑。對此他回應,與數週前的情況相比,美國目前所做的檢測數量,已經比之前多出許多。但佛奇也坦言,目前紐約、紐奧良與其他很多地方,目前問題很嚴重。

