美國已14萬確診！　傳染病專家預測「20萬人死亡」數百萬人感染

▲美國新冠肺炎確診人數飆升成為全球第一。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合編譯

根據約翰霍普金斯大學最新數據，目前美國已有140,886例新冠肺炎確診個案，2467人死亡。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）今（30）日警告，新冠肺炎可能在美國大流行，造成數百萬人感染，並且奪走10-20萬條人命。

佛奇接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，根據他的模型推測，美國聯邦政府在還沒有受疫情嚴重打擊的地區，展開社交疏離規範15天後，可以減緩病毒的傳播。他建議在病情趨緩前，應該繼續保持社交疏離（social distancing），「病毒會自己決定時間」。



針對先前有預測稱美國會有超過100萬人死於疫情，佛奇駁斥，幾乎可以確定超過正常範圍，雖然不是不可能，但可能性非常、非常小，「我會估計約10-20萬個案（死亡），我們會有數百萬人受感染」。但他隨後又補充，但因為疫情不斷改變，所以預測可能隨時變動。

之後佛奇也被詢問關於美國缺乏新冠肺炎檢驗試劑。對此他回應，與數週前的情況相比，美國目前所做的檢測數量，已經比之前多出許多。但佛奇也坦言，目前紐約、紐奧良與其他很多地方，目前問題很嚴重。

Dr. Anthony Fauci says there could potentially be between 100,000 to 200,000 deaths related to the coronavirus and millions of cases. “I just don’t think that we really need to make a projection when it’s such a moving target, that you could so easily be wrong,” he adds. #CNNSOTU pic.twitter.com/F2MOHY3xl4 — State of the Union (@CNNSotu) March 29, 2020

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