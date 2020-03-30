排隊少於「一個手臂」安全距離擬開罰　專家曝關鍵在不惹民怨

記者黃翊婷／綜合報導

為防止新冠肺炎（COVID-19）病毒傳播，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，將進一步研議是否對「社交距離」施行更嚴格的規範。對此，中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬認為，台灣目前尚未出現社區流行，保持「一個手臂距離」的規範可以考慮，但關鍵在於如何不引起民怨。

▲民眾湧入大賣場搶購物資。（圖／記者吳奕靖攝）

新加坡本月27日起嚴格限制民眾之間的社交距離，人與人之間至少要相隔1公尺，否則可能會被開罰新台幣21萬元。台灣方面似乎也有意跟進，陳時中29日提到，民眾排隊人靠人的情況可能會增加感染風險，現階段有在研議是否對社交距離採取更嚴格的規範，當然不會像新加坡一次罰好幾萬，要防止疫情擴散，最主要還是靠個人衛生洗手和適當的社交距離。

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另外，由於清明連假將近，是否可以做到像香港一樣禁止3人以上聚餐等規範，陳時中表示，法源沒問題，重點是如何執法才有效，一切都還在研議中，有很多問題要討論，畢竟定下來的規則被執行，才能真正達到防疫效果。

▲新加坡祭出重罰，要求民眾必須保持1公尺以上的社交距離。（圖／路透社）

不過，中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬接受《聯合報》採訪時坦言，新加坡因為地小人稠，而且經常聚集在某些特定場所，當地政府祭出這樣的管制措施是有必要的，但台灣尚未出現明顯的社區流行，跟進只是考慮的選擇之一，況且要管制社交距離有很多行政或技術層面的考量，關鍵應該是如何不引起民怨。

據了解，在台灣已確診的個案中，案289就是近距離接觸案293，在沒有適當的防護之下造成的本土個案。雖然關於社交距離開罰的標準仍在研擬當中，但指揮中心給出的基本原則是，如果是要居家檢疫的人，就請單獨做事，不要與家人、朋友一起吃飯，如果要交談就戴口罩，保持1公尺左右的距離，「愛他有多少，就離他有多遠」。