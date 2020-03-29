　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／菲律賓馬尼拉驚傳「墜機爆炸」燒成火球！　全員罹難

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者許力方／綜合報導

菲律賓首都馬尼拉29日驚傳墜機意外，當地民眾目擊，尼諾伊艾奎諾機場（Ninoy Aquino International Airport）一架班機於晚間8時30分起飛時，墜毀在跑道上，瞬間爆炸燒成一團火球，附近民眾看得驚呼連連。據悉，該班機疑似為政府租用的獅航班機，載運加拿大病患正在飛往日本東京羽田的途中，起飛時不幸墜毀，全員罹難。

▲▼馬尼拉墜機。（圖／翻攝自推特／@valechonggo）

▲馬尼拉發生墜機爆炸事故。（圖／翻攝自推特／@valechonggo）

菲律賓紅十字會證實，班機上搭載8名乘客，包含3名隨行醫護、3名機組人員以及1名病患及其家屬。菲媒報導，墜機航班為RP-C5880小型飛機，機上疑似載有醫療物資用品，為菲國衛生部租用，機上8人有6人是菲律賓籍，1名加拿大籍、1名美國籍，8人皆不幸罹難。

附近民眾聽到巨響嚇得紛紛跑出來查看，根據目擊者拍下的影片顯示，現場因墜機爆炸，火勢猛烈，熊熊火光燃燒照亮天際，黑煙瀰漫機場跑道，消防員撲滅火勢後，只剩飛機框架殘骸遺留在場。

▲▼馬尼拉墜機。（圖／翻攝自推特／@valechonggo）

►看更多

21歲女大生台鐵精武站墜軌！自強號疾駛撞上「失去生命跡象」

官員兒菲律賓返台　機場人員接待「2人都確診」…周玉蔻轟觀光局：亂搞！

ET快訊
林佳龍怒了！觀光局主管兒「機場喝咖啡」害染疫　下令調查
快訊／陳時中到場坐鎮！153台人下機採檢　送集中檢疫所14天
快訊／新冠肺炎死亡再加1人！案108奧捷團領隊不治
LIVE／第三批153湖北台人回來了！班機降落桃機
21歲女大生台鐵精武站墜軌！自強號疾駛撞上「失去生命跡象」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女子疑染新冠肺炎不治！家人竟抱遺體回家「沐浴、淨身」

快訊／菲律賓馬尼拉驚傳「墜機爆炸」燒成火球！　全員罹難

太陽風暴拉扯..天王星「漏氣中」　航海家2號發現55%大氣流失

義大利78歲聲樂家染新冠肺炎死亡！參加妻子喪禮感染...確診僅一週時間

不斷更新／西班牙暴增6千例！　4月起入境南韓者一律隔離2周「費用自付」

越南最大醫院封院！疑爆院內感染16人中招　擴大檢測數千人

瑞士燈光藝術家馬特洪峰投射「打氣標語」　盼全人類共度難關

日8旬嬤無視禁足令揪女逛街！遇百貨公司關門還去散步...網嘆：日本精神退步

新加坡外長發文　感謝台灣助星國民眾撤離秘魯

他8刀刺親生母「接著剁頭衝快感」　提頭跟警對峙：我享受切下去的感覺！

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

王承渲《Oh Boy》C位爭輸申潔「只拿77票」　陳品瑄「她比我還要好」..兩人抱在一起哭

塵世情未了？和尚美女前任求復合　「別喊我歐巴！」隔壁情侶笑到崩潰

防疫新招？英國女怕爆新冠肺炎　躲「太空球」逛超市...網：誇張

《青你2》謝可寅C位Rap態度超殺！　「獲全場最高票」組合直接逆襲

外國女孩逛市場「用台語殺價」　叔叔阿姨驚讚：妳很會說耶！

女子疑染新冠肺炎不治！家人竟抱遺體回家「沐浴、淨身」

快訊／菲律賓馬尼拉驚傳「墜機爆炸」燒成火球！　全員罹難

太陽風暴拉扯..天王星「漏氣中」　航海家2號發現55%大氣流失

義大利78歲聲樂家染新冠肺炎死亡！參加妻子喪禮感染...確診僅一週時間

不斷更新／西班牙暴增6千例！　4月起入境南韓者一律隔離2周「費用自付」

越南最大醫院封院！疑爆院內感染16人中招　擴大檢測數千人

瑞士燈光藝術家馬特洪峰投射「打氣標語」　盼全人類共度難關

日8旬嬤無視禁足令揪女逛街！遇百貨公司關門還去散步...網嘆：日本精神退步

新加坡外長發文　感謝台灣助星國民眾撤離秘魯

他8刀刺親生母「接著剁頭衝快感」　提頭跟警對峙：我享受切下去的感覺！

RIMOWA首個聯名太陽眼鏡！純白行李箱附環保手袋，根本夢幻海灘套組

女子疑染新冠肺炎不治！家人竟抱遺體回家「沐浴、淨身」

馬瑞馬牧羊犬因電影走紅　這種人不適合養…熱潮過後現棄養潮

私菸案再掀波瀾　監委抱怨調卷遭拒…北檢：與事實不符！無礙偵查機密的都給了

快訊／陳時中到場坐鎮！153台人下機採檢　送集中檢疫所14天

快訊／台灣再傳1死！案108新冠肺炎「確診11天」...奧捷團40多歲男不治了

LIVE／第三批153湖北台人回來了！班機降落桃機　警政署長陳家欽快閃視察

林佳龍怒了！觀光局主管兒「機場喝咖啡」害染疫　下令調查：有特權不寬貸

冰島全球首例「雙病毒感染者」！突變病毒更致命　指揮中心回應了

Virgil Abloh用自己的方式，跳入由菲董打開的潮流大門

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

14歲小媽媽想揪友出去嗨　吊死1歲兒「塞嬰兒車底」

京都大學念4年「肥宅→花美男」

專訪WHO高層問「台灣問題」　官員突斷線9秒

救命藥在哪　WHO譚德塞回應了！

惡劣哥拒絕隔離　爽完百人慶生趴「等吃15年牢飯」

印度男全裸衝街上　「死啃90歲老嬤喉嚨」活體當場變冷屍

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

美國確診破10萬人　他預言成真了

美國確診破12萬、2000死　川普：考慮強制隔離紐約等三州

更／西班牙暴增6千例累計7.8萬

蝙蝠集體暴斃　他逛公園見屍嚇傻

更多熱門

相關新聞

日本三菱電機出口防空雷達到菲律賓

日本三菱電機出口防空雷達到菲律賓

菲律賓空軍將從日本採購一批先進防空雷達，這是日本首次向另一個亞洲國家大量出售昂貴軍事設備，由三菱電機得標。自從2014年安倍政府制定「防衛裝備轉移三原則」，改變禁止武器出口的政策，這是第一次向海外出口成品。

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

中國捐10萬組快篩試劑　菲律賓：準確率僅4成！沒用

防疫狠招！男童被剃成「地中海禿」

防疫狠招！男童被剃成「地中海禿」

即／菲船員發燒下船！疾管署回應了

即／菲船員發燒下船！疾管署回應了

即／菲律賓船員發燒咳血　船隻停靠花蓮港

即／菲律賓船員發燒咳血　船隻停靠花蓮港

關鍵字：

菲律賓墜機馬尼拉Ninoy Aquino International AirportNAIA

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小鐘遭潑水「收包走人」不錄了！

賴琳恩結婚3年突PO「一家3口照」

世界首例！冰島出現「雙重新冠病毒感染者」帶突變病毒

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

謝和弦入院前「留聲機錄下告白」　莉婭回應心聲

快訊／桃警開槍擊斃女乘客　列過失致死被告

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

即／菲驚傳墜機爆炸！全員罹難

閃亮亮認分手1個月後「狠斷髮20cm」！

羅志祥、周揚青爆「終於和好了」！一段甜蜜影片隔空放閃

快訊／前國防副部長王文燮新北環快自撞身亡！

統神老婆「52kg露臉照」翻出！

無法親自到靈堂…劉香慈悲痛：請原諒我

紐西蘭po口罩機器　原來是來自台灣！

推自己妹妹當C位！《青你2》練習生頂嘴導師被罵爆

更多

最夯影音

更多
許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..

許效舜憂心辛龍「不可以有錯誤的想法」　庹宗康不捨：他覺得他沒做好所有的事..
劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

劉真深愛老公「講到辛龍都會笑」　 陳美鳳不捨9年老弟：留下來的人更辛苦

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

曾國城不捨辛龍「他太愛劉真」　聶雲曝最美回憶：永遠記得她

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

Lisa《青你2》親自示範帥氣舞蹈　練習生一旁讚嘆：好好看！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面