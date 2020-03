快訊／菲律賓馬尼拉驚傳「墜機爆炸」燒成火球！　全員罹難

記者許力方/綜合報導

菲律賓首都馬尼拉29日驚傳墜機意外,當地民眾目擊,尼諾伊艾奎諾機場(Ninoy Aquino International Airport)一架班機於晚間8時30分起飛時,墜毀在跑道上,瞬間爆炸燒成一團火球,附近民眾看得驚呼連連。據悉,該班機疑似為政府租用的獅航班機,載運加拿大病患正在飛往日本東京羽田的途中,起飛時不幸墜毀,全員罹難。

▲馬尼拉發生墜機爆炸事故。(圖/翻攝自推特/@valechonggo)



菲律賓紅十字會證實,班機上搭載8名乘客,包含3名隨行醫護、3名機組人員以及1名病患及其家屬。菲媒報導,墜機航班為RP-C5880小型飛機,機上疑似載有醫療物資用品,為菲國衛生部租用,機上8人有6人是菲律賓籍,1名加拿大籍、1名美國籍,8人皆不幸罹難。

附近民眾聽到巨響嚇得紛紛跑出來查看,根據目擊者拍下的影片顯示,現場因墜機爆炸,火勢猛烈,熊熊火光燃燒照亮天際,黑煙瀰漫機場跑道,消防員撲滅火勢後,只剩飛機框架殘骸遺留在場。

WATCH: Plane explodes near NAIA runway

A private jet explodes near the Ninoy Aquino International Airport Runway No. 24 Sunday, March 29. Initial reports say the explosion happened around 8PM, with 8 on board pic.twitter.com/jLF7lo2Aiq