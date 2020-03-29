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高通邀兩新創加入生態系　創新競賽報名截止日延至4月14日

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▲▼高通邀兩新創加入生態系　創新競賽收件截止日延至4月14日。（圖／業者提供）

▲高通邀台灣兩新創加入生態圈。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）宣布，兩新創公司洞見未來（RelaJet）及聯騏（Nestech）獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系的成員，兩公司都是去年入圍高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge）的隊伍。

Qualcomm Advantage Network把高通技術和網絡成員公司聚集在一起，以協作、創新和加速業務發展。RelaJet加入的是高通擴展計畫；Nestech加入的是高通智慧城市加速器計畫。

高通產品行銷資深總監Chris Havell指出，『擴展計畫』是提供製造商從計劃成員中授權的一組獨特軟體功能選擇的機會，以協助製造商提供客戶新功能並使產品差異化。RelaJet的助聽器提供多人聲分離引擎解決方案，與超低功耗的高通藍牙音訊平台結合，不但能提供增強助聽器功能的機會，對於一般無線耳機使用者而言，也具有提升話質的效果。

請繼續往下閱讀...

高通業務發展資深總監暨智慧城市計畫負責人Sanjeet Pandit表示，通過該計劃，不同的硬體、軟體、雲端和系統整合公司可以增加商機、縮短商業化時程，有助於創造真正的智慧及互聯的城市。

此外，因應疫情，高通將延長2020年「高通台灣創新競賽」報名截止日至四月十四日。

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