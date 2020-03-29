他8刀刺親生母「接著剁頭衝快感」　提頭跟警對峙：我享受切下去的感覺！

▲男子剁下母親的頭，警方進門時見他提頭對峙。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

美國北卡羅萊納州2017年發生一起恐怖的家庭悲劇，一名18歲男子被指控在家中將35歲的母親直接剁下頭，甚至將刀塞進母親的嘴裡，而被問到為什麼要這樣做時，男子只是冷冷地說「因為享受那樣的感覺」，如今法院判刑，將他以一級謀殺罪起訴。

綜合外媒報導，這名18歲宏都拉斯籍男子馬卡多（Oliver Mauricio Funes-Machado），過去犯下謀殺母親的一級謀殺罪，他殘忍的行徑在經過2年後判刑出爐。法官開庭時陳述，馬卡多案發當天拿刀刺傷35歲母親葉塞妮亞（Yesenia Funes Beatriz Machado），事後遭到逮捕時仍一派輕鬆重新模擬犯案情形。

馬卡多向警方表示，他總共拿刀刺母親8次，接著將母親的頭直接剁下，並將刀器塞進母親的嘴巴裡。馬卡多被問到為何要這樣殘忍犯案，他僅表示，「因為我很享受當下的感覺」。

警方回憶抵達命案現場，馬卡多當時手上拿著一把刀，另一手拿出人頭，而葉塞妮亞的斷頭屍則橫躺在地上。此外，也在馬卡多家中搜出多種精神病藥物、治療精神分裂的藥等。法官訊後將馬卡多以一級謀殺罪起訴，並持續對他進行精神鑑定。