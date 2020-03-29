日8旬嬤無視禁足令揪女逛街！遇百貨公司關門還去散步...網嘆：日本精神退步

▲東京政府雖下達禁足令，卻仍有許多人在外走動。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本東京都知事小泉百合子日前才與鄰近4縣（埼玉、千葉、神奈川以及山梨）知事共同呼籲民眾本周末避免非必要之外出，減少疫情擴散的可能性。沒想到即使東京每日確診人數持續飆升，民眾似乎依舊「沒在怕」。有阿嬤版原宿之稱的「巢鴨地藏通商店街」雖然因應政府禁足令紛紛休業，但前來逛街的民眾卻不見減少，完全無視政府的「避免非必要外出」禁足令。

根據《讀賣新聞》報導，一名82歲的女性在接受採訪時表示，「原本跟女兒約好一起去池袋逛街，誰知道百貨公司竟然都關門了。」因此兩人轉移陣地至商店街「散步」。另一名前往商店街買菜的78歲女性則說，「政府現在宣布應盡量避免非必要的外出，所以剛剛出來買菜的時候，還想著如果被別人看到就丟臉了，誰知道還是有很多人在外面。」而商店街的店家則透露， 「昨天跟今天的人潮沒什麼太大的改變。雖然政府已經呼籲大家不要出門，但會出門的人還是會出門吧。」

對此，網友們紛紛表示，「政府都這樣要求了，竟然還有這麼多人不停往外跑。甚至還不是自家附近，而是特地搭電車跑到很遠的地方，也太沒常識了吧」、「可不可以制定法令開罰啊」、「日本人的精神的確退化了」、「不要說商店街了，原宿也超多年輕人聚集」等。