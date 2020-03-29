澳洲政府建議「集會2人為限」！　總理喊話：70歲以上長者應待在家

▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

為了減緩新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）29日發表全國談話表示，政府建議的公眾場合集會人數上限縮減至2人，且70歲以上長者除了每天外出散步呼吸新鮮空氣之外，其餘時間應該要待在家中，保障自身安全。

綜合澳媒9 NEWS、雪梨先驅報報導，澳洲總理莫里森29日和各州、聯邦領袖們會面談論最新防疫措施，會後強調，儘管各州現行規範的集會以10人為上限，如今政府的建議再度更新，強調公共空間的聚會應該以2個人為限，且遊樂場、滑板公園等場地也應該要關閉，但這並不適用於學校或工作場合，且同住家人並不在此一建議範圍內。

莫里森強調，「2個人的限制是把社會大眾的需要納入考量，特別是女性，不要單獨外出運動。」此外，他也提到，70歲以上的長者應該要待在家中，「但這並不是因為他們身上有病毒才叫他們這樣做，也不意味著他們不能外出，他們可以在戶外走動，呼吸新鮮空氣。」

PM says these are only reasons to leave home:

A) shopping for essential supplies

B) medical care or compassionate needs

C) exercise

D) work + education

Also, strong advice - people aged 70 and over should stay at home and self-isolate #auspol #coronavirus @9NewsAUS — Fiona Willan (@Fi_Willan) March 29, 2020

根據澳洲每日郵報取得的消息，上述規定並非政府禁令，而是來自政府醫療顧問的強烈建議，各省政府能選擇是否強制執行。據了解，在政府內閣會議結束後，目前各省與地方政府都在考慮是否強制執行2人集會上限的建議。

根據澳洲衛生部門29日最新統計，截至當地下午3時，境內染疫總人數來到3966人，以新南威爾斯省疫情最為嚴重，有1791人確診。澳洲28日增加460例確診個案，創下該國有史以來單日最大增幅。