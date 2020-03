澳洲政府建議「集會2人為限」！　總理喊話：70歲以上長者應待在家

▲澳洲總理莫里森(Scott Morrison)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

為了減緩新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散,澳洲總理莫里森(Scott Morrison)29日發表全國談話表示,政府建議的公眾場合集會人數上限縮減至2人,且70歲以上長者除了每天外出散步呼吸新鮮空氣之外,其餘時間應該要待在家中,保障自身安全。

綜合澳媒9 NEWS、雪梨先驅報報導,澳洲總理莫里森29日和各州、聯邦領袖們會面談論最新防疫措施,會後強調,儘管各州現行規範的集會以10人為上限,如今政府的建議再度更新,強調公共空間的聚會應該以2個人為限,且遊樂場、滑板公園等場地也應該要關閉,但這並不適用於學校或工作場合,且同住家人並不在此一建議範圍內。

莫里森強調,「2個人的限制是把社會大眾的需要納入考量,特別是女性,不要單獨外出運動。」此外,他也提到,70歲以上的長者應該要待在家中,「但這並不是因為他們身上有病毒才叫他們這樣做,也不意味著他們不能外出,他們可以在戶外走動,呼吸新鮮空氣。」

PM says these are only reasons to leave home:

A) shopping for essential supplies

B) medical care or compassionate needs

C) exercise

D) work + education

Also, strong advice - people aged 70 and over should stay at home and self-isolate #auspol #coronavirus @9NewsAUS